Bufera su Edoardo Tavassi al GF Vip 7. L’unica coppia rimasta all’interno della casa, quella formata dal fratello di Guendalina Tavassi e da Micol Incorvaia, è stata protagonista di una lite che ha lasciato i loro fan increduli. I due sono in finale e il 3 aprile sapremo chi vincerà e se, soprattutto, usciti dalla casa la loro storia proseguirà.

In questi mesi i due, rispetto a coppie come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria o Oriana Marzoli, prima con Antonino Spinalbese e poi con Daniele Dal Moro, sono sempre stati molto tranquilli e poco avvezzi e liti e rancori. La scorsa notte, però, all’interno del van è andata in scena una pesante lite e Tavassi è stato richiamato anche in confessionale dal GF Vip 7.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi richiamato dopo la lite con Micol

Mentre i due concorrenti si trovavano nel van, dove ormai dormono da mesi, si è sentita Micol Incorvaia dire: “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. Una risposta che ha lasciato tutti senza parole, perché il vippone è sempre stato molto dolce con la sua fidanzata e non ha mai alzato i toni nelle discussioni.

La lite al GF Vip 7 è proseguita con Edoardo Tavassi che ha rincarato la dose: “Vai avanti così. Non me ne frega un ca..o, di te e del Grande Fratello, non me ne frega niente e fai un quello che ti pare. Sei una povera sfigata ma io mi segno tutto, quindi stai a posto così“. I due hanno continuato a discutere, fino a quando, secondo quanto riporta qualcuno sui social, Tavassi è stato richiamato in confessionale.

PAROLE PESANTI DA TAVASSI A MICOL

M: "io sn una sfigata?"

ET: "SI MA PROPRIO UNA POVERA SFIGATA E BASTA FINE DETTO QUESTO VAI AVANTI COSÌ NN ME NE FREGA UN CAZZO NE DEL #GFVIP NE DELLA FINALE DEL CAZZO FAI QUELLO CHE TI PARE" #nikiters #donnalisi #gintonic @GeorgeCiupilan pic.twitter.com/NY4w2AIVdc — robby02 (@rbuffagni) March 29, 2023

🔥Tutto è nato da un gioco tra incorvassi 🔥

M: "le figure di cavolo le hai già fatte"

G: "ti ha chiesto il nome della nonna, dove è nata, le basi"

M: "ti ho chiesto il luogo dove sono nata, lo sa #andrea, #ThePisis il 🌏"#GFVIP #nikiters #fiorde #donnalisi #gintonic #danzzzers pic.twitter.com/4TdIPwPu9Q — robby02 (@rbuffagni) March 29, 2023

Tra chi si è indignato per le parole di Edoardo Tavassi rivolte alla fidanzata Micol, c’è anche chi ha commentato facendo un paragone con i Donnalisi, spesso protagonisti di liti molto accese: “Mi fate ridere, siete scioccati da Tavassi che le dice ‘sfigata’ ma non da Donnamaria che diceva ‘tr..a, maledetta bastarda, ti odio’ e lei… E tutto quello che hanno fatto. Siete incommentabili“. “Inutile fare la morale, quando si discute gli appellativi escono. – commenta ancora un utente – Pensate alle vostre coppie che si sono coperte di insulti. Loro stanno già così“.