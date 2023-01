Al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria si è letteralmente scatenato nelle ultime ore, regalando al pubblico un momento che definire memorabile è anche poco. Tutto è accaduto davanti agli occhi di Antonella Fiordelisi e degli altri vipponi, che lo hanno guardato con grande attenzione. Non sono mancate grasse risate da parte dei compagni di avventura, che non si aspettavano di vederlo in quella inedita veste. E tra l’altro nella sua performance nella casa più spiata d’Italia ha coinvolto in particolare alcuni coinquilini.

A proposito di quanto è successo al GF Vip 7, Edoardo Donnamaria si è reso anche protagonista di uno spoiler su Antonino Spinalbese, momentaneamente fuori dal programma per un intervento chirurgico. Durante un battibecco con la Fiordelisi ha esclamato: “Non ti preoccupare… domani, o dopodomani, quand’è?, tornerà Antonino con cui potrai avere il rapporto che vuoi!”. Pertanto è davvero probabile che a giorni Antonino Spinalbese possa fare nuovamente rientro nella casa del GF Vip e proseguire il gioco.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria show davanti agli altri vipponi

Un vero e proprio show quello fatto al GF Vip 7 da Edoardo Donnamaria, che ha lasciato tutti a bocca spalancata. In un primo momento non tutti avevano capito le sue intenzioni, ma poi col passare dei secondi tutto è stato più che chiaro. Dopo aver conquistato una gara a scacchi contro Antonella Fiordelisi, è andato verso Davide Donadei, il quale è scoppiato a ridere. Ma lei ha subito esclamato: “No no, dobbiamo fare l’ultima o non sono io, che stupido guarda. Ora deve fare il casino perché prima l’ho stracciato”.

Donnamaria ha scambiato un abbraccio con Donadei, aggiungendo: “Che bello, che bello”. Poi il sito Novella 2000, che ha ricostruito l’episodio, ha rivelato che Edoardo ha detto ancora: “Sì, continuiamo ma aspetta. Prima vediamo se ci sono altri uomini da abbracciare, dove sono?”. Poi l’attacco scherzoso a Nicole Murgia: “Tu sei donna e mi fai schifo”. E lei ha ripetuto: “Quanto è scemo”. Il volto della trasmissione Forum ha quindi fatto una imitazione della sua partner, scatenando ilarità in tutti i presenti.

Infine, Antonella ha tagliato corto: “Non mi sa nemmeno imitare”. Ed Edoardo Donnamaria ha confessato: “Oddio, mi sono stancato. Ma come fai a campà così tutta la giornata”. Per chi non volesse perdersi tutte le scene, potrete vederle qui cliccando sulla parola video.