“Ma è disgustoso”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria choc: tutti se ne sono accorti

Edoardo Donnamaria, che figura: tutti contro il concorrente per il pubblico del GF Vip 7 tutto ciò è disgustoso. Sono giorni turbolenti per Edoardo con una parte dei telespettatori che chiedono la sua cacciata dal programma. Alla luce dell’uscita di scena di Riccardo Fogli, tantissimi utenti di Twitter si sono scagliati contro gli autori del GF Vip 7 ripubblicando un video in cui Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato. Il video è tornato virale e secondo molti utenti la bestemmia si sentirebbe forte e chiara.



E non finisce qui. Perché Edoardo è bersagliato anche dentro la Casa. Le cose tra lui e Antonino non vanno assolutamente bene e la colpa, probabilmente, è da ricercare negli atteggiamenti di Antonella nei confronti del parrucchiere. All’inverso, una cosa che sta capitando tra la Fiordelisi e Oriana e prima ancora con Micol. Insomma, c’è la gelosia di mezzo e quando è così, non c’è limite al peggio.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria trova un capello nel piatto



“Mi ha sbroccato ancora ed ha provato a farmi passare dalla parte del torto. Lui pensa di avere qualcosa da recriminare nei miei confronti quando sono io che ho subito. – ha Edoardo nel suo sfogo – Antonino per me vale poco, non c’è competizione, lui per me vale zero, zero, ma zero. Per me è una persona di una cattiveria che fa paura. Lui ha fatto cose molto gravi. E queste cose brutte che penso di lui non derivano dalle scemenze che ha fatto con Antonella per infastidirmi”.



E anche con Antonella la situazione sarebbe al limite: “Io certi atteggiamenti che ha non posso sopportarli ancora a lungo. A differenza sua non faccio le cose per darle fastidio. Lei mi fa passare la voglia. Ho sopportato di tutto per lei. Ormai fa certe cose che mi dico ‘non ci posso credere che l’ha detto seriamente’. Adesso non ho quella spinta verso di lei che avevo prima, quindi è un bruttissimo segno”.



Parecchi nemici nella Casa mentre fuori gira sta facendo molto discutere la reazione che Edoardo Donnamaria ha avuto quando si è ritrovato un capello nel piatto: il concorrente del Grande Fratello Vip ha continuato a mangiare, concentrandosi anche sul cibo che era attaccato al “corpo estraneo” presente nella sua pietanza. Sconcerto social per la tranquillità con la quale il romano si è comportato in questa situazione anomala.