Succede di tutto al GF Vip 7 e stavolta ad essere interessato è Edoardo Donnamaria. Possiamo già anticiparvi che fortunatamente non si tratta di liti furibonde o di polemiche, ma c’è un mistero che sta aleggiando nella casa e il pubblico è rimasto spiazzato da alcune immagini riprese dalle telecamere. Puntualmente c’è stato chi ha registrato il video e poi caricato in rete, dove si è visto il vippone fare qualcosa di insolito a letto. Al suo fianco c’era anche Antonella Fiordelisi, che stava dormendo insieme a lui.

Dunque, nel corso della scorsa nottata al GF Vip 7, Edoardo Donnamaria ha compiuto un gesto inaspettato. E sempre di notte è accaduto altro con Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli in primo piano. Lei è andata nel letto del gieffino e quest’ultimo l’ha invitata ad andarsene trovando una risposta negativa della donna: “Schifoso, schifoso, schifoso. Mi fai schifo, schifoso”. E il popolo del web ritiene che l’ex di Belen Rodriguez sia la vittima di questo rapporto sempre più tormentato.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria: cosa ha fatto durante la notte

Come ricordato dal sito Novella 2000, al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha avuto non pochi problemi con Antonella nei giorni scorsi. Infatti, lei ha preannunciato l’intenzione di mollarlo se non dovesse cambiare atteggiamento nei confronti dell’ex fidanzata Micol Incorvaia. Ma ora uno dei protagonisti della trasmissione Forum di Barbara Palombelli ha fatto una cosa che ha anche divertito moltissima gente. E pure la stessa Fiordelisi pare che sia stata colta alla sprovvista, stando alle immagini diffuse.

Come è stato possibile evincere dal filmato pubblicato da un’utente Twitter, Edoardo Donnamaria sembra che abbia cominciato a parlare da solo nel sonno. C’è anche chi ha ipotizzato che stesse rispondendo a qualcosa detta precedentemente da Antonella Fiordelisi, ma lei è pure parsa un po’ spaesata nel letto. Ovviamente immancabili sono state le reazioni del popolo della rete, che hanno iniziato a scrivere messaggi su messaggi facendo scompisciare dalle risate tantissima altra gente.

Ecco alcuni dei post scritti dai seguaci del Grande Fratello Vip: “Ma che risponde lei? Le comiche”, “Ma siete sicuri che parla nel sonno? Ahahah, sembra stia rispondendo ad una domanda”, “E lei risponde, sembro io con mia figlia”, “Porello”, “Ma che tenero”, “Saranno tutti quelli che vogliono provarci con Antonella ahahha”.