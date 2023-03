Edoardo Tavassi, arriva la decisione. Un’esperienza televisiva unica quella trascorsa all’interno della casa del GF Vip 7 che ha dato modo ai due vipponi di conoscersi e dare il via a una storia d’amore che ha ripreso a camminare a pieni ritmi anche e soprattutto lontano dalle telecamere del programma. La coppia sta vivendo un periodo di bilanci in vista di tanti progetti di vita da realizzare e tutto questo reca con sè anche decisione importanti e condivise.

La decisione di Edoardo Donnamaria su Edoardo Tavassi. Ebbene si, per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è giunto il momento di camminare uniti e complici e questo comporta anche tagli netti con il passato non necessariamente così tanto lontano. La coppia di ex vipponi sembra essere giunta al punto di tenere vicino solo chi davvero ha sempre dimostrato affetto e sostegno. E questo discorso riguarda da vicino anche i compagni di gioco che hanno condiviso con i due la convivenza forzata tra le pareti della casa più spiata d’Italia.

La decisione di Edoardo Donnamaria su Edoardo Tavassi: “Non è stato carino…”

Per entrare nel dettaglio della notizia, si apprende che Edoardo Donnamaria abbia deciso di tagliare nettamente i rapporti d’amicizia con il fratello di Guendalina. Tolto il follow a Micol, nessuna risposta a Nicole Murgia: Edoardo Donnamaria sembra voler prendere definitamente le distanze dagli spartani: “Paolo Ciavarro è un amico di Edoardo, vero, sincero, che gli vuole tanto bene. Non ha mai rilasciato interviste negative nei nostri confronti, non ha mai parlato male della coppia. Ci sono persone che lo fanno di continuo. E noi no, non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo”.

E ancora: “Tipo chi? Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che ora sta un po’ esagerando ed Edoardo c’è un po’ rimasto male, devo dire la verità. Edoardo vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: “Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella” non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco, non all’amicizia o all’amore”. A parlare è proprio Antonella Fiordelisi che prosegue nella sua puntuale analisi della situazione che riguarda il fidanzato resa nota su Biccy.it.

“Ad Antonino gli voglio tanto bene come persona ma per rispetto a Edoardo non credo che ad oggi ci sarà modo di vederlo, ma se Edoardo avrà voglia usciremo insieme tutti e tre a prendere un caffè”, aggiunge l’ex gieffina che sottolinea: “Per me era un gioco fino a un certo punto. Le antipatie, le simpatie sono vere, non si inventano. Per me certe persone non hanno l’umanità e la sensibilità. Come quando sono stata male per Edoardo e litigavamo io vedevo proprio che loro godevano nel vedermi stare male quindi io persone così non le vorrei avere mai come amici. Poi Edoardo forse è un po’ diverso da me in questo perché si fida più degli amici”.