Sta facendo discutere l’ultima immagine di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i quali comunque sembrano avere un affiatamento sempre maggiore. Da quando anche lei è uscita dal GF Vip 7, non si sono mollati un attimo. Ogni giorno che passa condividono bellissime storie e foto insieme, ma i fan si sono accorti di un dettaglio eloquente che ha lasciato tutti perplessi. E ora si aspettano spiegazioni da parte della ragazza, che pare essere al settimo cielo per questa relazione.

A breve vi diremo tutto su questa Instagram story di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ma intanto il GF Vip 7 e Alfonso Signorini hanno ricevuto una brutta notizia dopo l’eliminazione della ragazza. Un calo di ascolti considerevole come si diceva all’inizio e non occorre fare altro che guardare ai numeri: il programma trasmesso in diretta su Mediaset Extra, come riporta Leggo, ha registrato un netto peggioramento conquistando solo 300 spettatori e arrivando a toccare uno share di 0,01%.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, i fan notano un dettaglio

Come scritto dal sito Leggo, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno deciso di postare diverse immagini di coppia e in una di queste si è notato un particolare clamoroso sul corpo della giovane ex gieffina. Ed è stato tirato in ballo anche un ex fidanzato di lei, dato che è emblematico ciò che è stato visto dagli ammiratori dei Donnalisi. Antonella aveva fatto un gesto importantissimo nel recente passato, non pensando che le cose sarebbero andate male, e ancora oggi ha un segno indelebile.

Antonella e Donnamaria hanno un sentimento fortissimo reciproco, infatti nelle ultime ore hanno postato un’immagine in cui hanno fatto il cuore con le rispettive mani. E sul polso della Fiordelisi si è notato un tatuaggio e lì è riportato il nome di Francesco Chiofalo, il suo ex fidanzato. Quindi, quell’immagine ha fatto il giro della rete ed è stata commentata da diversi utenti. Chissà se in futuro farà in modo di cancellare il nome di Francesco oppure se Edoardo dovrà accettare questa situazione.

Domani ore 15:00 new post .. vi voglio belle attive 🫶🏻 #fiorde pic.twitter.com/Kchy3A8o12 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 26, 2023

Le frasi sono state tutte positive per Donnamaria e Antonella: “Super pronte”, “Ovvio, sempre pronte”, “Amore, tranquilla, noi viviamo sui tuoi social e chi si stacca più”, “Grazie per questo bellissimo panorama”, “Datemi pure a me un Donnamaria”.