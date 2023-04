Il GF Vip 7 è finito da un pezzo ma i protagonisti sono sempre sulla cresta dell’onda. Dopo sette mesi di reclusione Nikita Pelizon, nota anche per aver partecipato al programma Ex on the beach, ha battuto l’altra favorita alla vittoria: l’influencer di origine venezuelana Oriana Marzoli. La modella triestina si è aggiudicata la vittoria e ora sta vivendo un momento magico dal punto di vista lavorativo.

Oriana Marzoli, seconda classificata e amatissima dal pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ospite in alcune discoteche, è pronta per realizzare la sua prima collezione di bikini ed è innamoratissima di Daniele Dal Moro. Un’altra coppia che sta vivendo un momento magico dopo il GF Vip 7 è quella formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

GF Vip 7, due ex vipponi alla ricerca disperata di fare serate

E se da una parte ci sono dei concorrenti del GF Vip 7 he stanno vivendo un periodo d’oro, dall’altra ci sono quelli che, nonostante la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, non sono riusciti a convincere agenzie e pubblico a casa. È evidente che chi partecipa alla trasmissione di Canale 5 lo fa per avere successo e di conseguenza soldi.

Non tutti i concorrenti del GF Vip 7, però, hanno colpito il pubblico e chi lavora nel mondo dello spettacolo come agente o manager e da qui arriva la soffiata di Amedeo Venza. L’influencer napoletano, molto informato sui fatti e sui retroscena dei personaggi famosi, ha lanciato una bomba su due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Secondo lo scoop di Amedeo Venza, tra gli ex vipponi ce ne sarebbero due alla disperata ricerca di serate in discoteca per guadagnarsi qualche gettone: “Due chiacchieratissimi vipponi di questo Grande Fratello Vip appena concluso stanno facendo il giro di tutte le agenzie per fare qualche serata. E menomale che non volevano farle e stavano bene così…”, si legge sulla Instagram story dell’influencer.