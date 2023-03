Al GF Vip 7 sta succedendo qualcosa di incredibile ad Antonella Fiordelisi. Lei ha ammesso di essere in grosse difficoltà psicologiche, visto che oltre all’addio ad Edoardo Donnamaria causato dalla squalifica del volto di Forum si sente sempre più sola ed è finita nuovamente in nomination. Non riesce più a sopportare gli attacchi personali che subisce ormai da tanto tempo e anche la sua famiglia è intervenuta, infatti sua madre ha anche scritto a Pier Silvio Berlusconi lamentandosi del trattamento riservato alla giovane.

Inoltre, fuori dal GF Vip 7 lo staff di Antonella Fiordelisi ha fatto un comunicato molto drastico, che a quanto pare è stato raccolto in pieno dai fan della vippona. Nonostante questi ultimi non le abbiano mai fatto mancare il supporto in questi lunghi mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, ora si sarebbe giunti ad un punto di non ritorno e ciò che potrebbe verificarsi lunedì 20 marzo potrebbe entrare nella storia della trasmissione. Si prospetta una nuova puntata ricca di polemiche e scontri.

GF Vip 7, la decisione clamorosa su Antonella Fiordelisi

Partendo dall’inizio, ovvero dalla notizia data al pubblico del GF Vip 7 dallo staff di Antonella Fiordelisi, questa è stata la comunicazione diffusa sui social: “Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di non salvare Antonella, per il suo bene“. E i sostenitori della ragazza hanno colto al volo questo invito, come preannunciato dal sito Novella 2000.

I seguaci di Antonella hanno assunto una decisione insolita, mai presa prima d’ora. Infatti, pare che abbiano davvero deciso di non votarla nelle nomination in cui sono presenti anche Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi. E i voti provenienti dai fan della fidanzata di Edoardo Donnamaria dovrebbero essere indirizzati a Milena. Dato che Giaele è aiutata dai sostenitori degli ‘spartani’, in questo modo sperano di non far eliminare l’attrice. Ma potrebbe rischiare di uscire a quel punto proprio la stessa Fiordelisi.

#donnalisi #fiorde #drojette #gfvip Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele.

Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene.. — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 16, 2023

Sotto il post del team di Antonella questi sono stati i commenti dei fan: “Meglio che vada dal suo Edo”, “Antonella deve tornare a casa da chi le vuole bene”, “Tanto ha già vinto”, “Io non ho parole”, “Avete ragione, che schifo”, “Deve uscire per forza per il suo bene”.