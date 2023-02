Sorprese, liti e rivelazioni durante la puntata del 23 febbraio del GF Vip 7. Come sempre, al timone del reality show Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Voce del popolo, amatissima dal pubblico a casa, Giulia Salemi. Anche questa volta il conduttore ha fatto luce su alcune dinamiche venute a crearsi nei giorni precedenti.

Di particolare importanza il van-gate. Il conduttore del GF Vip 7 ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, c’è stato l’eliminato dal televoto punitivo tra Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. I quattro, infatti, erano finiti in nomination per aver violato il regolamento all’interno del van della casa.

Leggi anche: “Si stanno picchiando”. Assurdo al GF Vip 7, la situazione precipita. Giulia costretta a intervenire





GF Vip 7, Davide Donadei manda a quel paese l’ex fidanzata

In nomination, votati dagli altri concorrenti del GF Vip 7, erano finite anche Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Come prevedibile la puntata si è aperta con quanto accaduto nel van qualche giorno fa. I vipponi coinvolti (Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria) si sono detti consapevoli dell’errore commesso, ma Alfonso Signorini ha voluto vedere chiaro portando anche alla luce quello successo tra Donnamaria e la Murgia.

Ovviamente la cosa ha fatto infuriare Antonella Fiordelisi. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata difesa a spada tratta da Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, legatissimo alla ex schermitrice, si è detto molto dispiaciuto per la situazione vissuta dall’amica tanto da nominare Edoardo Donnamaria: “Perché lui oggi ha fatto male a una persona a cui voglio bene. Ci sono legato, lei mi è stata tanto vicino. Vedo che lei è molto buona. Sono rimasto male da tutto ciò. Con me e con tanti altri è un’altra persona. Forse è migliore come amica, ma la peggiore se te la ritrovi come nemica. A me ha dato tante cose positive e me la porterò avanti”, ha detto nel confessionale del GF Vip 7.

CHIARA GEME PER SEMPRE FAMOSA.

Il cuoco Davide, per chi non lo sapesse, ha tradito la sua ragazza e la faceva passare per pazza gelosa. Ma chi li seguiva (come me) sa come sono andate le cose.

SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA. LUI BOCCIATO FIN DA QUEST’ESTATE #oriele #gfvip pic.twitter.com/SYqs3CjNme — caffelatte (@trashstellare) February 28, 2023

Davide ha capito ora il significato del tweet della sua ex. #gfvip pic.twitter.com/XMXawJ7yNJ — Lalla (@Lalla84455247) February 28, 2023

Dopo le nomination del GF Vip 7, in diretta, sui social è intervenuta Chiara Rabbi. L’ex fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto una Instagram story letta da Giulia Salemi: “Benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”. Nel dopo puntata Davide Donadei si è appartato con Nikita e Antonella e i tre hanno commentato la reazione della Rabbi. Una volta capita la frecciatina, l’ex tronista si è allontanato innervosito mandando a quel paese (ma vaffan***) l’ex fidanzata.