Attimi di panico ieri sera durante l’ultima puntata del GF Vip 7. Abbiamo già raccontato della ragazza che potrebbe essere svenuta in studio, ora però emerge una catfight senza precedenti tra due donne in studio. A condividere il video è Giulia Salemi, che per prima si è resa conto della potenzialità di questi due personaggi. Una è Carmela, la ‘hater’ di Antonella e poi c’è la super fan dei Donnalisi, Alba. Le due durante la diretta si sono date filo da torcere.

La sostenitrice dell’amore tra Antonella ed Edoardo ha chiesto alla coppia di tornare insieme, mentre la seconda ha detto che Antonella sta recitando come una brava attrice. Al termine della diretta, come dicevamo, la Salemi ha chiamato accanto a sé Carmela l’attrice campana e la supporter dei Donnalisi: “Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico. L’attrice di teatro e la leopardata nuove icone di Twitter”.

E ancora Giulia: “Ragazzi volevo presentarvi meglio le due protagoniste di Twitter di stasera. Da una parte la nostra Leopardata Donnalisi, Alba e l’altra, Carmela, la nostra attrice di teatro“. Alba allora ha detto: “Sì facciamo questo botta e risposta! Allora, Antonella è vera e Edo la ama tanto. E quindi io ai Donnalisi ci credo fino alla fine!“.

Chiaramente Carmela ha subito risposto: “Io rispondo dicendo che Antonella in realtà è innamorata pazza, ma di Antonino! E deve purtroppo accontentarsi di Edoardo Donnamaria“. A quel punto la fan dei Donnalisi ha chiuso lo scontro con un: “Buuuuuuu non è vero niente di quello che hai detto! Ciao“. Anche Edoardo Donnamaria, dopo la diretta, con i vipponi ha commentato la vicenda di Alba, la supporter, dicendo: “Mi ha fatto ridere quella, mi faceva ridere, dai ha detto ‘Io vi amo dal 19 settembre’”.

Alfonso non credo che potremo più fare a meno degli interventi del pubblico 😂

L'attrice di teatro e la leopardata nuove icone di Twitter #gfvip pic.twitter.com/pTV5Q1Kybf — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 27, 2023

giulia salemi raccogliendo le lacrime dei donnalisi in studio pic.twitter.com/ExrMNzdpwB — ipocondriaca (@ipocodriaca) February 27, 2023

E ancora: “Mi faceva ridere che vi devo dire, ho riso troppo“. Poco dopo però Oriana Marzoli ha deciso di dire la sua: “Dai era dolce piccola era una tua fan non dire che ti faceva ridere. Stava piangendo non hai sentito?“. Insomma, una scenetta quasi da pelle d’oca ma che col trash ci va a nozze. In ogni caso queste due donne hanno avuto il loro attimo di celebrità, brave!

