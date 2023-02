Chi è uscito al GF Vip, nella puntata del 27 febbraio 2023? Dobbiamo ammetterlo, è stata senza dubbio una delle puntate più intense della stagione. È successo davvero di tutto. In nomination c’erano Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Chiaramente si è parlato molto del van-gate e sembra che qualcosa sia finalmente emerso.

Si parla di una palpatina di Edoardo verso il seno rifatto della Murgia. Proprio il ragazzo al termine della puntata ha confessato: “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore”.

Chi è uscito al GF Vip, nella puntata del 27 febbraio 2023?

E ancora: “Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m…, non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bu… di c… enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di m… così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”. Edoardo Tavassi ha quindi risposto: “Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita”.

E ancora: “Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva”. Ma chi è uscito dalla casa del GF Vip, lunedì 27 febbraio? Ad avere avuto la peggio è la simpatica Nicole Murgia che torna in studio da Signorini e scopre di non avere il biglietto di ritorno.

La Murgia non ha il Biglietto di Ritorno e quindi è definitivamente eliminata del gioco! #GFVIP pic.twitter.com/kjFy40YaTp — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2023

Ma andiamo a vedere chi invece è stato nominato durante l’ultima puntata. Troviamo ben 5 concorrenti: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Anche stavolta il televoto sarà propositivo: ad uscire sarà quindi il meno votato. Tutto in attesa quindi per la puntata di giovedì 2 marzo 2023.

