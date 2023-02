Sembra che una persona tra il pubblico del GF Vip 7 sia svenuta. A riferirlo è Alfonso Signorini che sembra abbia accolto con grande calore l’arrivo a Cinecittà di un pullman di fan dei Donnalisi. Proprio così, avete letto bene, i supporter della coppia esistono e non sono soltanto degli utenti social, sono chiaramente anche delle persone in carne ed ossa. Ma cosa è successo durante la diretta? Beh, “di tutto” è forse la risposta migliore che potremmo dare.

Il padrone di casa ha addirittura invitato una ragazza fan di Antonella ed Edoardo sul palco centrale per farla parlare coi ragazzi. Un trash di qualità altissima, non c’è che dire, sopratutto per le parole della ragazza, che vede i due vipponi come ragione di vita vera e propria (ma solo se uniti). A far capire la potenzialità di questo pubblico così carico ad Alfonso, è stata Giulia Salemi che durante il primo blocco della puntata ha fatto sapere al padrone di casa che tra il pubblico c’era una ragazza che gridava e si dimenava.

“Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“, ha detto la Salemi. Chiaramente poco dopo Signorini ha chiamato la ragazza sul palco e lei è partita in un monologo pazzesco: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella?”.

E ancora la ragazza: “Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati“.

A quel punto, per par condicio, è stata chiamata anche una ‘hater’ di Antonella: “Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento. Antonella io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore si vede benissimo. Alla fine la Salemi ha letto i tweet ed è stato rivelato che una ragazza tra il pubblico è anche svenuta: “La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta“. Applausi.

