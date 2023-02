GF Vip 7, Edoardo Donnamaria: prima confessa poi dice addio a Antonella Fiordelisi. A costringere il vippone a cantare è stato Alfonso Signorini che, dal primo minuto, ha pressato il volto di forum per arrivare alla verità. E tanti i commenti fioccati: “Io non ho mai creduto nella relazione tra Edoardo e Antonella, tantomeno che potessero amarsi, ma arrivare a godere del fatto che una donna venga tradita e trattata così male solo perché vi è antipatica anche no. Io non la sopporto, ma l’unico che meriterebbe tutto quest’odio è Edoardo!!!! VATTENE A CASA SCHIFOSO”.



E ancora: “Gli spartani de sto cazzo , sparlano di tutti, fanno gruppo , bullizzano le persone , non perdono tempo a parlare sempre di nikita e Antonella , nel van si staccano i microfoni , danno del gay a Daniele ( poi si parano il #sedere dicendo che scherzano ) Non sapete fare altro”. Nel dettaglio Edoardo si è trovato con le spalle al muro e alla fine ha deciso di confessare cosa è accaduto tra lui e Nicole Murgia nel van del GF Vip 7.

GF Vip 7, Donnamaria confessa: “Ho toccato il seno di Nicole”



Edoardo Donnamaria confessa di aver toccato il seno di Nicole Murgia. A prendere la palla era stata proprio la vippona, poi eliminata: “Parlavamo di chirurgia plastica. Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l’ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide”.



Ha però specificato di non provare attrazione per Edoardo: “Ci siamo abbracciati mille volte anche di fronte ad Antonella. Non c’è alcuna attrazione da parte mia nei confronti di Edoardo”. Edoardo ha dato la stessa versione: “Se l’avesse fatto lei io sarei impazzito, ma è stata una cavolata. Avevo fatto una battuta sulle tette rifatte e ho l’ho toccata con un dito. Resta un gesto non malizioso”. Durissima la reazione di Antonella.



“Lo ha fatto mentre c’ero io nella Casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere. Pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere. Edoardo mi ha detto che ha toccato le tette della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco. Mi ha fatto la predica perché da single ho fatto un massaggio ad Antonino e adesso senza microfono tocca il seno della Murgia. Non gli ho mai fatto niente e ci tengo”.