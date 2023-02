GF Vip 7, pubblico infuriato con Daniele Dal Moro: l’ultima contro Oriana Marzoli è andata in onda nelle ore scorse. Il video sta già facendo il giro della rete sollevando molte polemiche. Polemiche che non sono mancante in questi giorni. Tra alti e bassi, infatti si sono verificate liti con toni anche abbastanza alti e parole grosse volate nella casa. Poi altri momenti di riappacificazione, con abbracci e frasi molto dolci che facevano sognare ad occhi aperti i fan.



Poi erano arrivate dichiarazioni molto importanti da parte dei due concorrenti, che hanno probabilmente messo un punto finale sul loro rapporto al reality show. “Meno male, posso dirti che non siamo andati avanti perché vedo certe cose che non mi piacciono, non posso dire che mi facciano proprio schifo. Quando ti dico di non volerti vedere e che non voglio parlarti, vorrei che fossi tu a stare lì a parlarmi”.

GF Vip 7, pubblico infuriato con Daniele: l’ultima contro Oriana



A provarci tremila volte se vuoi, quello è ciò che voglio ma non te lo dico. Non riesco a capire, mi dici una cosa e me ne stai dicendo un’altra”. Parole che non avevano toccato Daniele, fermo sulle sue posizioni. Daniele che, nelle ore scorse, è stato al centro di un piano, meglio: uno scherzo. Antonino e Attilio Pensano infatti di usare Daniele per attirare Oriana, dicendole di voler parlare, tutti gli altri si nascondono e poi la chiudono dentro l’armadio.



I fan della Marzoli sono molto arrabbiati e chiedono che queste scene vengano mostrate in puntata. “Vogliamo vedere lo schifo che è stato detto stanotte contro oriana. Vogliamo tutto lo schifo che dice Antonella con Davide e Antonino alle sue spalle!!!! Basta proteggerla”. Scrive un’utente inferocita. E non finisce qui.



“Mah io davvero non capisco tutta questa cattiveria verso Oriana…si ha fatto un errore con Antonino chi nella vita non sbaglia e allora per questo bisogna crocifiggerla? Anche basta farla passare per una poco di buono. A volte quelle che sembrano santarelline sono molto peggio!!”.