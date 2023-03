“Fuori dal GF Vip”. Daniele choc, vero orrore con Oriana. Provvedimento immediato: “Schifoso”

Daniele Dal Moro, la confessione su Oriana Marzoli. Un conto alla rovescia appena iniziato per i concorrenti del GF Vip 7 rimasti in gioco, eppure i colpi di scena continuano ad animare le vicende in casa e incuriosire il pubblico di telespettatori. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, i riflettori si spostano inevitabilmente su un’altra questione lasciata in sospeso, quella tra la modella venezuelana e Daniele, che dopo l’ultima messa in onda del programma hanno avuto un acceso confronto e non solo. Ecco cosa è successo.

La confessione di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli. Adesso che Edoardo Donnamaria è stato squalificato, il vippone sembra rendersi protagonista indiscusso delle ultime vicende in casa GF Vip 7. Il duro sfogo del gieffino lo hanno sentito tutti lasciando persino il pubblico senza parole: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc***a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo“, ha detto Daniele rivolgendosi a Oriana.

La confessione di Daniele Dal Moro su Oriana Marzoli: “Squallido”

Ma la questione non si ferma a questo perchè poco dopo la fuoriosa lite con la Marzoli, Daniele Dal Moro si sarebbe lasciato andare a una confidenza parlando con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: “Io con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. Anto, l’ultima volta ho litigato, ho litigato con lei per sta roba. Si è inca**ta, ma proprio inc***ta. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento ti giuro un giocattolo per quello…”.

Una confessione dai toni squallidi che potrebbe ulteriormente avvicinare il gieffino alla squalifica, destino che è toccato al compagno di avventura Edoardo Donnamaria. Utenti che riversano sui social commenti di disapprovazione in merito alle espressioni usate da Daniele nei riguardi di Oriana e una situazione sempre più turbolenta che potrebbe portare gli autori del programma a prendere severi provvedimenti.

E a tal propsoito il periodo risulta essere caotico anche per Edoardo Tavassi che nel corso dell’ultima diretta tv ha appreso la decisione del GF Vip 7: Alfonso Signorini ha ‘alzato’ il cartellino giallo per il gieffino spiegando i motivi della decisione: “Dopo i numerosi richiami, ci aspettavamo un comportamento consono. Purtroppo, martedì scorso, durante una partita di biliardo, hai tenuto un comportamento aggressivo, accompagnato da una volgare imprecazione. Questo tipo di atteggiamento non può più essere tollerato. Per questo motivo, tu sei ammonito. È l’ultimo avvertimento”.