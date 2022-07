Gf Vip 7, sale a 6 il numero dei concorrenti ufficiali. A dare l’indiscrezione è il portale The Pipol, molto vicino alle dinamiche del reality. Da giorni si susseguono le voci e i rumors sui possibili vipponi che vedremo nella Casa più spiata. Si è parlato, ad esempio, del ritorno di ex partecipanti come Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani. Anche se loro dovrebbero restare per poco tempo. Poi si è fatto il nome di Patrizia De Blanck che dovrebbe partecipare in coppia con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio.



È spuntato fuori pure il nome di Andrea Iannone, ma lo stesso motociclista ha spiegato: “Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Al momento i concorrenti ufficiali al GF Vip 7 (salvo colpi di scena) sono Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando Maradona.





Gf Vip 7. Antonella Fiordelisi tra i concorrenti ufficiali



A questi si aggiunge la giovane influencer Antonella Fiordelisi. Scrive in proposito Gabriele Parpiglia su The Pipol: “Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al ‘GFvip’. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”. (Leggi anche “Le hanno tolto quel programma”. L’ultima decisione di Mediaset travolge Barbara D’Urso)



Se per lei le porte si aprono retano chiuse per Luca Daffrè che si era proposto al conduttore. Il naufrago aveva raccontato a proposito della sua esperienza in Honduras a SuperGuidaTv: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo. Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso”.



Poi aveva detto subito sì all’eventualità di partecipare al GF Vip 7: “Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”. Speranza destinata a rimanere tale.

“Lo fate apposta?!”. Sonia Bruganelli, così ha preso la notizia sul GF Vip 7