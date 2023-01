Concorrente fuori dal GF Vip 7. Negli ultimi giorni sulle sorti del gieffino sono circolate molti voci. La prima a rompere il silenzio è stata la sorella Michela che tramite diversi tweet ha espresso la sua amarezza per le aggressioni di alcuni hater nei riguardi del fratello. Poi una crisi improvvisa del gieffino in seguito a quanto accaduto in casa con Oriana Marzoli e adesso si fa avanti la possibilità che Daniele Dal Moro sarebbe sul punto di abbandonare la casa.

Daniele Dal Moro vuole abbandonare il GF Vip 7. Una notizia che metterebbe in allarme i fan che fin da subito hanno sostenuto il gieffino durante la sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto da quando Daniele e Oriana si sono notevolmente allontanati e le due opinioniste del programma di Alfonso Signorini avrebbero tirato in ballo una sorta di ‘incoerenza’ nei riguardi della compagna di gioco.

Leggi anche: “Daniele, cosa stai facendo?”. Dal Moro, il gesto vietato contro il GF Vip: la regia irrompe nella casa





Daniele Dal Moro vuole abbandonare il GF Vip 7. La confidenza di Attilio Romita a Oriana Marzoli

Un momento di crisi per Daniele Dal Moro che sembra fare di tutto per abbandonare la casa del GF Vip, come dopo il gesto di togliersi il microfono. Questa l’opinione diffusa tra i fan e poi la confidenza di Attilio Romita: “Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore”. (“Non è giusto, non me lo merito”. GF Vip 7, il crollo di Oriana: lacrime e pianto disperato).

E ancora: “Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te”, così Attilio Romita ha parlato a Oriana Marzoli: “Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo. Io gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e vi ho spiegato quello che penso”.

Daniele vuole abbandonare e sta cercando in tutti i modi di essere espulso raga #Gfvip — le bugie hanno le gambe corte (@Larisa78799547) January 24, 2023

Una confidenza che sopraggiunge dopo le parole della sorella di Daniele, Michela Dal Moro, che ha preso le difese del fratello dopo alcuni attacchi degli hater, ma anche dopo il duro affondo di un’ex gieffina, Elenoire Ferruzzi: “Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto”.