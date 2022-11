GF Vip 7, papabile concorrente rifiuta l’invito di Alfonso Signorini e lui ovviamente ci sarà rimasto male non poco. A parlarne è stata la diretta interessata, la quale ha confermato ufficialmente di aver avuto contatti col reality show di Canale 5 ma di aver declinato l’offerta. Ha anche svelato i motivi che l’hanno indotta a dire di no. Lo ha fatto nel corso di un’intervista, rilasciata al settimanale Nuovo, nella quale ha anche ricordato cosa fa oggi. Un cambiamento di vita molto importante e che la sta rendendo decisamente molto felice.

Se al GF Vip 7 c’è questa possibile concorrente che rifiuta l’invito di Alfonso Signorini, dall’altro canto c’è una persona che sarebbe invece vicina ad entrare nella casa. Potrebbe arrivare Gianluca Benincasa, che recentemente ha avuto un acceso confronto con l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi. E il sito Blasting News ha rievocato le parole dette dall’ex fidanzato della vippona: “Io sono innamoratissimo e sono certo che anche lei lo è. Non lo dice perché è plagiata dal padre, ma solo noi sappiamo cosa ci siamo dati”.

GF Vip 7, concorrente rifiuta invito Alfonso Signorini: chi è

Dunque, per il GF Vip 7 c’è questa doccia fredda con la concorrente che rifiuta l’invito di Alfonso Signorini e lascia il pubblico senza parole. Queste le sue affermazioni a Nuovo: “Ho declinato l’invito al GF Vip perché non mi piace fare sempre le stesse cose”. La donna tra l’altro non si trova nemmeno in Italia, ma vive negli Stati Uniti e precisamente nella città di Los Angeles. Oltre alla volontà di fare qualcosa di diverso nella sua vita, lei ha preso questa sofferta decisione anche perché non avrebbe voluto affrontare discorsi inerenti un suo ex partner.

La vip in questione che non parteciperà alla settima edizione della trasmissione condotta da Signorini è Ambra Lombardo, che ha aggiunto al settimanale di gossip: “Al momento non posso lasciare l’America e devo rimanerci per ottenere tutti i documenti necessari. Andando al GF Vip avrei offerto il fianco a dinamiche infelici, visto che di sicuro avrebbero tirato in ballo la mia storia con Kikò”. Lei, che si è unita in matrimonio con Lorenzo Cascino, che è un imprenditore, sta adesso frequentando l’università e ha l’obiettivo di entrare nel mondo cinematografico.

Ambra Lombardo, classe 1986, è un’insegnante e una modella originaria della Sicilia. Ha preso parte al Grande Fratello 16 ed è stata anche ospite de La pupa e il secchione del 2021. Lo scorso mese di giugno si è sposata con Lorenzo Cascino. Avrebbe voluto essere un’archeologa, ma il suo ruolo di insegnante le piace ugualmente. Su Instagram è seguita da circa 230mila follower.