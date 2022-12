“Gli diranno che deve uscire”. GF Vip 7, un altro concorrente costretto a salutare la casa

GF Vip 7, momenti di grande attesa in vista della puntata di stasera, una puntata in cui si consumerà una nuova eliminazione e tanti nodi verranno al pettine. Sui social a tenere banco è ancora il caso di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli con il pubblico schierato con la venezuelana. Non mancano, tuttavia, le voci in difesa dell’ex di Belen Rodriguez: “Ma nessuno si chiede come mai non gira il video su Mediaset di Oriana che prende a calci e schiaffi Antonino perchè lui si è alzato quando Oriana si è messa nel letto con lui ieri sera ? Strano no?”.



“Lei ha già proposto ad Antonino di continuare a fare sesso e lui non vuole perchè non vuole strumentalizzazioni o fate in modo che lei si accollo a lui più di ora. Questo non lo dicono ??? Così la cosetta passa da vittima e poi arriva un’altra cosetta che si erge a difensore…. di una tipa aggressiva che vuole solo ottenere quello che vuole”. Sotto la lente di ingrandimento non solo loro. Anche Luca Salatino.

L’ex preferito del pubblico è stato bersagliato dalle critiche. Scrive un’utente: “Sto Luca si vuole aprire un ristorante prima si deve imparare a lavarsi poi imparare ad essere più educato nel linguaggio anche imparare di essere più sociale con le persone. Un idiota stupido ci vuole mezzo il gruppo quello che non fa e dice mai niente non sa ascoltare e risponde con le stesse e sempre le stesse cose”.



E ancora: “Spero Luca Salatino non tratti le sue clienti nello stesso modo di come si comporta davanti al mondo e sa di essere in tv e a Luca non ci ne frega nessuno e niente. Non entrerò mai nel suo ristorante mai vai cambiarti e lavarti e togli quelli dite del naso”. Luca comunque non rischia di uscire dalla casa, a differenza di Luciano Punzo che sembra davvero a un passo.



Scrive Blasting news come, secondo i sondaggi, la più amata sarebbe Micol: “La quale dovrebbe riuscire ad avere la meglio a differenza di Luciano Punzo che, al momento, sarebbe quello in svantaggio e quindi a rischio uscita dalla casa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini ci sarà spazio anche per le nuove nomination”.

