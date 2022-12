Ancora problemi al GF Vip 7 con Patrizia Rossetti furibonda. L’ultima scoperta della concorrente le ha fatto perdere le staffe, infatti mentre si trovava insieme a Wilma Goich è esplosa di rabbia perché ormai stanca di dover fare i conti con una situazione che non cambia ormai da moltissimo tempo. Le sue parole sono state chiarissime e non è da escludere che nelle prossime ore possano esserci ulteriori confronti, se non proprio scontri, con altri gieffini resisi protagonisti di gesti poco piacevoli.

L’atmosfera al GF Vip 7 è infuocata e Patrizia Rossetti è andata fuori di sé, parlandone con la compagna di avventura. Ma lei si era già innervosita non poco anche nelle ore precedenti, in questo caso con la Goich: “Wilma lascia perdere! Ti dico lascia perdere e smettila. Chi si imbuca mi dici? Io non ti dico più nulla fai come ti pare. Perché devi dire ste cose? Hai detto ‘se ne accorgono tutti che ti imbuchi’. Non dire queste stro…te. E poi che ca…o te ne frega se c’è qualcuno che si imbuca?”. Poco dopo la Rossetti si è sfogata con Oriana, Sarah e Giaele: “Lei mi trascinava”.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti furiosa: “Non voglio più lavare i piatti”

L’atteggiamento al GF Vip 7 di Patrizia Rossetti, soprattutto da quando è rientrata in casa dopo aver combattuto il coronavirus, è radicalmente cambiato. Infatti, ha voglia di maggiore collaborazione da parte degli altri vipponi. Cosa che però non è assolutamente accaduta nemmeno nelle ultime ore, quando alcuni compagni di avventura hanno deciso di cucinare e mangiarsi una bella spaghettata, come riferito dal sito Blastingnews. Ma successivamente hanno fatto qualcosa che non è piaciuto a Patrizia.

Dopo aver consumato la cena, alcuni gieffini non hanno ripulito tutto e hanno ad esempio lasciato dei piatti sporchi. E questa è stata la reazione di Patrizia Rossetti: “Sono stufa di lavare e asciugare per tutti”. Lei ha anche sottolineato il fatto che ci fossero tazze e bicchieri da lavare e non è assolutamente la prima volta che sia accaduta una cosa simile. La donna ha ammesso che gli altri concorrenti non hanno ancora capito come ci si dovrebbe comportare e vedremo se ci sarà qualche altro litigio nelle prossime ore.

Effettivamente Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono sempre state coloro maggiormente attive nella casa più spiata d’Italia, ma questo comportamento degli altri vipponi ha fatto imbestialire soprattutto la Rossetti. E qui potete vedere il video integrale della sfuriata.