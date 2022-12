Crisi al GF Vip 7. I mesi nella casa del Grande Fratello Vip iniziano a farsi sentire e per i concorrenti la convivenza forzata non è tutta rose e fiori, anzi. A farne le spese è stata Patrizia Rossetti, protagonista una vera e propria crisi dopo l’ultima puntata in diretta e la lite con Wilma Goich.

La confessione è arrivata durante una chiacchiera con Alberto De Pisis, rientrato nella casa dopo aver trascorso diversi giorni in isolamento a causa del Covid. Patrizia Rossetti ha raccontato la sua crisi al GF Vip 7 nei minimi dettagli e anche l’influencer si è sfogato parlando di episodi che l’hanno portato a stare male.

Crisi al GF Vip 7 per Patrizia Rossetti: “Ho pianto per 5 ore”

Patrizia Rossetti ha confidato ad Alberto De Pisis essersi lasciata andare alle lacrime: “Io sono stata a piangere 5 ore. Sai che un certo punto il Grande Fratello mi ha chiamata. Mi ero tolta tutto (il microfono ndr). Mi hanno detto: ‘Patrizia vieni in confessionale’. Io ho urlato ‘no!’“, ha svelato Patrizia Rossetti.“Ma sono stata un altro quarto d’ora, anche venti minuti a dire di no. Dicevo ‘no, che c*** ci vengo a fare, mi sono rotta i cogl***”.

“Non è successo dopo la puntata, ma il giorno dopo. Perché poi il giorno dopo quell’altra non mi ha parlato un c***o. Quindi io mi sono sentita ancora più sola di prima”, ha detto Patrizia Rossetti parlando della crisi al GF Vip 7.Alberto De Pisis ha quindi chiesto alla vippona se ha ricevuto l’aiuto del Grande Fratello Vip. A disposizione dei concorrenti, infatti, c’è una psicologa pronta a raccogliere sfoghi e ad aiutarli nei momenti di sconforto.

“Sì. Infatti mi dicevano ‘perché non vieni a parlare?’. Io ero arrabbiata ‘tanto non capite un ca**o e non mi potete aiutare’. Perché ero piena. Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare. Mi ha detto ‘tu devi essere tranquilla, hai fatto un errore ma l’hai capito. Adesso vai avanti’. Sono stati bravissimi e mi è servito”, ha detto Patrizia parlando della crisi al GF Vip 7.