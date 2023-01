Tutto pronto per la nuova puntata del GF Vip 7. Stasera, a differenza di tante altre scorse, qualcuno uscirà. Già da tempo aspettavamo questo momento, ma per motivi di cui non staremmo qui a dibattere, le cose sono andate diversamente. Ora però, ci si aspetta che almeno uno uscirà tra i nominati di questa settimana. E come facciamo sempre, andiamo a vedere cosa si dice sui social riguardo questi 3 personaggi a rischio.

Dobbiamo innanzitutto dire chi è che rischia di uscire nella puntata di lunedì 16 gennaio 2023. In nomination ci sono tre super big di questa edizione: Dana Saber, Nikita Pelizon e Nicole Murgia. Chi uscirà tra loro? Naturalmente sui social, come dicevamo, sono partiti molteplici sondaggi e quasi tutti parlano molto chiaro. Sapremo cosa succederà soltanto dopo le 21:25 di lunedì 16 gennaio 2023, per il momento possiamo quindi solo ipotizzare. Andiamo quindi a vedere.

Leggi anche: “Avete visto cosa hanno fatto?”. Oriana e Nicole, GF Vip in rivolta dopo la scoperta nella Casa





Tutto pronto per la nuova puntata del GF Vip 7

C’è da specificare che il televoto anche questa settimana è in positivo (i telespettatori rispondono alla domanda: “Chi vuoi salvare?”). E da quello che si trova su internet il risultato sembra già scritto. Ad avere la peggio, in questa prima puntata del 2023, potrebbe essere Nicole Murgia. Ma attenzione, la forbice è molto stretta e il margine d’errore altissimo, sopratutto con questi numeri. Chi sembra non rischiare nulla è Nikita Pelizon, che in ogni sondaggio è stata sempre la più votata.

Chi uscirà sarà quindi una tra Dana Saber e Nicole Murgia. In molti puntano sull’abbandono forzato della Murgia, ma in molti sperano possa essere anche Dana Saber. Tra l’altro queste ultime due nelle scorse ore hanno acuto un brutto battibecco. Proprio la Murgia alla Saber ha detto: “Ma Dana tu ti rendi conto di quello che è successo a me la scorsa settimana?”.

Dana alla Murgia: “Preoccupati di non lanciare i piatti sugli uomini, picchiarli e di fargli le corna, non di me che dormo perchè non sono affari tuoi”



MIO DIO DANAAAAA 🔥#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/1c4ZJRYIVj — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 16, 2023

E ancora: “Guarda che non hanno mandato in onda niente di quello che è successo, se devo dire la verità. Di tutte le parole uscite, non hanno mostrato quasi nulla. Il 10%. Io che devo fare allora?”. La Saber allora ha risposto: “Magari non si sono sentite delle cose perché non avevo il microfono e stavo andando a prenderlo. E comunque non hanno messo quando tu hai detto che io ti pis**o sul letto. L’hai detto tu”.

Leggi anche: “Mi ha messo la mano e…”. GF Vip 7, è successo tra Nikita e Onestini. E lei sveglia tutta la notte