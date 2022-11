Pamela Prati è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip 7. La showgirl è messa spesso al centro delle puntate in diretta per raccontare il suo passato e la burrascosa vicenda di Mark Caltagirone. La gieffina ha ammesso di essere stata praticamente ingannata, perché pensava che il suo fidanzato esistesse davvero. Poi si è scoperto che il partner era fittizio ed è esploso il caos nel 2019. Adesso la vicenda è finita in un’aula di tribunale per una motivazione molto importante.

Il sito Fanpage ha appreso una novità legata alla wedding planner, che avrebbe dovuto organizzare tutte le fasi del matrimonio. Le nozze erano previste l’8 maggio del 2019, ma poi non ci sono mai state dopo la scoperta clamorosa sulla mancata esistenza dell’uomo. E ora l’organizzatrice è riuscita ad avere un decreto ingiuntivo contro Pamela Prati. Il decreto ingiuntivo di 2.500 euro è contro Pamela Prati e l’Aicos Management Group srls. La vippona, come riportato da Fanpage, ritiene che il lavoro della wedding planner fosse stato deciso dall’Aicos Management Group srls, ma l’organizzatrice dell’evento ha rivelato di aver parlato invece con Pamela Prati.

GF Vip 7, Carolina Marconi parla di Pamela Prati: “È la preferita di Signorini”

Tra i concorrenti di questa edizione del reality c’è Carolina Marconi che ha notato come Pamela Prati sia spesso al centro delle puntate tanto da credere che l’ex ballerina del Bagaglino goda di un atteggiamento privilegiato da parte della produzione e di Alfonso Signorini. In un momento di confidenza con Nikita, Carolina ha provato a spiegare la sua opinione, secondo cui ha sentito una disparità di trattamento nei confronti del conduttore del GF Vip.

“C’è una sensazione di protezione verso Pamela e qualche battutina non carina nei confronti miei, io lo sento questo. Difende sempre Pamela, ci rimango male perché sembra la sua preferita, io mi sento esclusa” ha spiegato Carolina Marconi. Va detto che questi ultimi giorni sono stati particolarmente tesi per Carlolina Marconi e Pamela Prati. Se quest’ultima a comportarsi da diva, sbandierando le sue qualità, la vippona non ha alcuna intenzione di supportare questa narrazione e, quindi, parlando con Nikita Pelizon ha dichiarato che prima o poi la metterà in condizione di dire la verità anche sul proprio lavoro.

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.