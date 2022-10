GF Vip 7, Mediaset ha deciso per un cambio di programmazione: le novità sul programma di Alfonso Signorini avranno un impatto significativo per i fan. A riportare l’indiscrezione è Blasting News mentre sembra prendere sempre più piede l’ipotesi che questa edizione abbia un prolungamento da record fino a 8 mesi. Una data non c’è (e neppure alcuna nota ufficiale) ma l’indirizzo sembra chiaro. “Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione”, spiegava Tv Blog.



“Ma anche la vita di tutti gli italiani, alle prese con una delle più gravi crisi economiche che mai ha dovuto affrontare il nostro paese. Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno inevitabilmente anche su quello che va in onda. Un programma come il Grande Fratello Vip, che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share”.

Leggi anche: “Al posto di Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, colpo di scena: la giovane vip opinionista





GF Vip 7, cambio programmazione: da metà novembre stop al doppio appuntamento settimanale



Gli ascolti finora stanno avendo un ottimo riscontro. La media delle puntate trasmesse di quest’anno risulta essere di oltre 2,6 milioni di spettatori a puntata, con uno share che arriva a toccare il muro del 20% (la puntata più vista di questo GF Vip, al momento, è stata quella dedicata al discusso caso Marco Bellavia. la quale ha ottenuto una media di circa 3,5 milioni di spettatori in prime time, superando la soglia del 25%).



Eppure per i mesi di novembre e dicembre Mediaset pare abbia deciso per un taglio. Il raddoppio in prime time per il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà avanti fino al 10 novembre, dopodiché dalla settimana successiva sarà trasmesso una sola volta a settimana. Il GF Vip perderà così la doppia puntata del giovedì sera, mantenendo invece la programmazione nel lunedì sera di Canale 5.



Il motivo? Il campionato del mondo di calcio in Qatar che si svolgerà tra il 15 novembre e la metà di dicembre. Al posto del GF Vip verrà dato ampio spazio alla messa in onda di film, telefilm importati dall’estero e repliche di varietà come nel caso di “Felicissima Sera” guidato da Pio e Amedeo.

“Non lo immaginate”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli rivela: sta per succedere e cambierà tutto