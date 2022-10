Poche ore all’inizio di una puntata del GF Vip 7 che si preannuncia scoppiettante, a mettere benzina sul fuoco anche Sonia Bruganelli che svela un retroscena su Orietta Berti. Nella puntata di stasera sono tanti gli appuntamenti da non perdere. Ad accedere gli animi fuori dalla casa poi ci aveva pensato il papà di Antonella Fiordelisi che ha raccontato alcuni retroscena sulle sue liason più recenti con Ignazio Moser e e Francesco Chiofalo al settimanale Di Più. “Non abbiamo conosciuto Ignazio perché è stata una storia durata qualche mese. Era il 2017 e Ignazio aveva fatto di tutto per conoscere Antonella dopo averla vista sui social. Devo ammettere che a mia figlia lui piaceva, ma non era innamorata, invece lui era pazzo di lei”.



E ancora: “A un certo punto mia figlia ha voluto chiudere i ponti. Mi dispiace che lui, una volta diventato famoso, ha detto bugie su mia figlia, affermando addirittura di averla lasciata lui”. Quanto a Francesco: “Ci piaceva, è anche venuto tante volte qui a casa da noi a Salerno e per me e mia moglie era davvero quasi come un figlio”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: per la nuova Orietta Berti è solo questione di tempo



Quindi continuava: “Poi però Antonella ha scoperto un suo tradimento e benché siano tornati insieme, mia figlia non è più riuscita a fidarsi e anche noi abbiamo preferito non ospitarlo più a casa. Alla fine Antonella ha deciso di lasciarlo…”. Antonella sarà una delle grandi protagoniste di oggi. E tra loro, a sorpresa, ci sarà anche Orietta Berti. A spoilerare quello che succede dietro le quinte è Sonia Bruganelli.



Che prima ha detto: “Con lei mi trovo benissimo”. Poi ha aggiunto: “Voi la vedete così che dice delle cose carine. Fuori dalle telecamere dice delle cose cattivissime”. Quindi ha spiegato come Orietta stia pian piano uscendo dal guscio e quando riuscirà a scrollarsi di dosso la tensione in maniera totale “allora ne vedremo davvero delle belle”. Insomma, Sonia avverte i fan: “Non perdetevi un attimo perché non sapete quello che sta per succedere”.



Orietta Berti è sbarcata al GF Vip 7 come opinionista dopo un lungo corteggiamento del conduttore e, per sua stessa ammissione, per la cospicua somma ricevuta. “Tanti. Ma proprio tantissimi soldi”, aveva raccontato la cantante in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Sulla cifra era intervenuto Dagospia che aveva sganciato la bomba. “Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata”.

