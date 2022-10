Momento super emozionante per Giulia Salemi, scoppiata in lacrime durante la sua prima esperienza radiofonica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ce l’ha proprio fatta a resistere e, quando si è accorta della sorpresa, il pianto è stato inevitabile. A pubblicare il video riguardante quegli istanti commoventi è stato R101, che ha accolto nel suo team la giovane. E proprio il giorno del suo esordio non potrà certamente dimenticarselo, visto che resterà sempre impresso nella sua memoria. La sua felicità è stata massima.

Per Giulia Salemi lacrime dunque di gioia grazie a questa sorpresa ovviamente inaspettata. Recentemente la figlia di Fariba Tehrani è stata un po’ criticata dall’opinionista del GF Vip 7, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis non ha nascosto il suo fastidio per il fatto che nella prima puntata ha interrotto una sua conversazione con il conduttore: “La prima volta che parlo, arriva questa, va bene ok, stavo per andarmene”. Ma poi la situazione è rientrata e ci sarà stato sicuramente un chiarimento.

Giulia Salemi in lacrime per la sorpresa di Pierpaolo Pretelli

Proprio mentre Giulia Salemi, durante R101, stava parlando di un messaggio trasmesso da un radioascoltatore in merito ad una canzone che fa stare bene, l’ex gieffina ha visto apparire il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, che l’ha fatta finire tra le lacrime. Quando ha ascoltato le parole del partner, che le ha fatto una sorpresa memorabile, è crollata emotivamente. Ovviamente in senso positivo, infatti la sua contentezza è stata palpabile. Un debutto da sogno per la bellissima Giulia.

Pierpaolo si è rivolto così a Giulia Salemi: “Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere ‘La nuova Stella di Broadway’ . Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101”. E la sua dolce metà ha risposto: “Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più una concorrente del Grande Fratello Vip”. Tutti i fan però hanno invece apprezzato questo momento romantico.

R101 ha commentato così l’episodio, postando il filmato: “Grandi emozioni per Giulia Salemi che si è commossa durante la sua prima diretta radio su R101 😍📻 Con Pierpaolo Pretelli le abbiamo organizzato una bella sorpresa! 💫 Se morite dalla curiosità, guardate il video 🎦 👉 Ascolta Giulia Salemi e Marco Santini in diretta ogni sabato e domenica, dalle 17.00 alle 20.00, in radio su R101, in tv sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l’app gratuita di R101 📱”.