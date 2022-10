Giulia Salemi al GF Vip 7 è sicuramente una delle presenze più gradite del programma. Lei è stata incaricata da Alfonso Signorini di seguire le tendenze social e indubbiamente nella puntata dedicata al caso Marco Bellavia ha avuto tanto lavoro da fare. Ora, per lei, si starebbe per aprire una strada molto interessante per il suo futuro professionale. La notizia è stata rilanciata da una persona molto influente nel mondo della televisione. Ma ovviamente per le ufficialità bisognerà attendere un po’ di tempo.

Prima di dirvi tutto su Giulia Salemi e sul GF Vip 7, nei giorni scorsi l’influencer è scoppiata in lacrime per una sorpresa del fidanzato Pierpaolo Pretelli a R101. Lui si è rivolto così a Giulia Salemi: “Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere ‘La nuova Stella di Broadway’ . Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101”. E lei: “Non posso piangere in diretta”.

Giulia Salemi, al GF Vip 7 diventa opinionista? La voce

La notizia su Giulia Salemi, che coinvolge anche il GF Vip 7, è stata data in anteprima dal conduttore Maurizio Costanzo in un suo articolo scritto sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. Visto il suo lavoro molto importante e apprezzato dal pubblico, sarebbe all’orizzonte una promozione per la figlia di Fariba Tehrani. E la novità potrebbe già avvenire nei prossimi mesi, anche se la decisione definitiva potrebbe diventare praticabile soprattutto l’anno prossimo. Andiamo a vedere cosa è stato rivelato.

Questo quanto svelato da Maurizio Costanzo: “Giulia Salemi starebbe facendo le prove generali per diventare opinionista del GF Vip 7. Lei conosce molto bene quel palcoscenico”. Secondo il sito Gossip e Tv, la ragazza potrebbe già sostituire Sonia Bruganelli nel periodo natalizio, infatti a dicembre la moglie di Paolo Bonolis sarà in vacanza con i suoi familiari. Poi nell’edizione numero 8 del GF Vip, in programma nel 2023, potrebbe essere premiata e diventare a tutti gli effetti la nuova opinionista del reality.

Parlando del GF Vip 7, nel mirino dei telespettatori sintonizzati c’è finito Amaurys Perez, riporta il sito Biccy che pubblica anche il filmato in sui sembra (attenzione, sembra) che il concorrente pronunci un’espressione blasfema parlando della sua famiglia: “Mia suocera dolcissima, mio suocero… P…D… Mi sono detto ‘che succederà qua?’”.