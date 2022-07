GF Vip 7, bufera su Alfonso Signorini per la nuova concorrente. La nuova edizione del reality show deve ancora iniziare, visto che manca un bel po’ al mese di settembre, ma le proteste stanno già divampando. Tutta colpa della nuova gieffina, ancora non ufficializzata al 100%. Ma l’ultimo indizio proposto dal conduttore ha fatto subito immaginare lei e sul web si è scatenata una vera e propria guerra verbale contro la probabile nuova vippona, che è destinata indubbiamente a scombussolare la Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7, bufera su Alfonso Signorini per la nuova concorrente. Intanto, una pazza idea era stata lanciata dall’opinionista Sonia Bruganelli: “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso”. Quindi, non potrà esserci questa possibilità nella prossima edizione della trasmissione.





GF Vip 7, bufera su Alfonso Signorini per nuova concorrente Pamela Prati

GF Vip 7, bufera su Alfonso Signorini per nuova concorrente. A riferire tutto ci ha pensato il sito Blasting News, che ha riportato alcuni commenti non certamente positivi nei confronti di questa donna, che entrerà nella Casa più spiata d’Italia salvo imprevedibili colpi di scena. Avrebbero preferito poter osservare altre persone nel programma, visto che lei c’è già stata e non ha avuto una buona esperienza in passato. Ma ora sarebbe pronta dunque a rifarsi e a mettere in campo tutta la sua determinazione.

Le polemiche sono divampate per il possibile arrivo di Pamela Prati, che nella prima edizione della trasmissione se ne andrò in maniera brusca chiedendo l’arrivo del taxi. Sul web queste sono state le principali reazioni dopo aver sentito il nome della showgirl: “Ma non c’era nessun altro da chiamare?”, “Il solito circo”, “Cicli e ricicli”, “Ma ora basta”. Chissà se queste aspre critiche serviranno ad Alfonso Signorini a cambiare idea, oppure se proseguirà ormai con la conferma della Prati.

VOI NON AVETE IDEA DI QUANTO IO SOGNASSI QUESTO MOMENTO. LA REGINA MUSA ISPIRATRICE DEA CHE RIENTRA IN CASA PER REGALARCI UMILTÀ E FRUSTRAZIONE 😍😍😍 #GFVip #GFVip7 #GrandeFratelloVip #PamelaPrati pic.twitter.com/KLRYEuXe77 — Follia Zimmerlane (@FZimmerlane) July 5, 2022

Pensate che emozione quando Sebastian e Rebecca andranno a fare la sorpresa alla mamma in passerella! 💙 #GFvip #pamelaprati pic.twitter.com/8N90w6TDEl — vincè (@theacidsideofvi) July 5, 2022

Intanto, quale sarà il ruolo di Soleil Sorge al GF Vip 7? A svelare l’arcano è la pagina Instagram GFIsolaNews. Ebbene per Soleil sarebbe pronto un ruolo di primo piano, da conduttrice del GF Vip Party. L’anno scorso lo show che si occupa di quello che accade poche ore prima della diretta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Non resta che attendere anche qui l’ufficialità.

“Ancora lei”. Soleil Sorge non molla, anzi. E il suo nome piomba (alla grande) nei retroscena