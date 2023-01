Era nell’aria sin dal primo giorno di permanenza della casa del GF Vip 7. Parliamo di un’attrazione chiarissima tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si sono rincorsi per mesi e alla fine la cosa è venuta a galla solo adesso. Non è un caso che Antonino sia fuori dai giochi e che Luca Onestini abbia dato un bel due di picche alla venezuelana. Probabilmente, sentendosi sola, la giovane ha riprovato la carta Daniele e stavolta gli è andata bene. Ma cosa è successo? Dopo la puntata del lunedì sera, i due si sono prima appartati e poi sono finiti a letto insieme.

Sotto le coperte è successo un po’ di tutto, ma andiamo con ordine. È successo tutto dopo che Daniele ha dato alla giovane un altro due di picche. Dopo poche ore Dal Moro si è rimangiato tutto e ha detto ad Oriana: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: scatta il bacio

A quel punto i due ragazzi si sono buttati sul letto a farsi le coccole e lei ha detto al giovane: “Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“. I due a quel punto si sono baciati con qualche bacetto a stampo, spostandosi in veranda.

Oriana: “In realtà Daniele mi adora perchè lo so, quello lo sento io”

Daniele: “Stupida… Lo senti?”

Oriana: “Lo sento, certo che lo sento”

Daniele: “Allora…”



LA TENSIONE CHE HANNO STI DUE 🔥#oriele #gfvip pic.twitter.com/0Pjo57EB41 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 10, 2023

loro purtroppo sono cosi carini insieme diosanto una venezuelana e un veneto #oriele pic.twitter.com/EJz2yAf81L — lu🌖 (@platonizd) January 10, 2023

Qui Daniele ha cercato di capirci qualcosa di più: “Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole.

Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera“. A quel punto tra i due è finalmente arrivato un bacio passionale, potentissimo. Più tardi Daniele e Oriana si sono nascosti sotto le coperte (chissà per fare cosa). Chissà cosa capiterà quando Wilma Goich scoprirà cosa è successo!

