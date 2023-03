“Chi vince il GF Vip 7”. Clamoroso Attilio Romita, l’ex concorrente se lo è lasciato sfuggire

GF Vip 7, a poche settimane dalla fine del programma Attilio Romita svela chi, secondo lui, sarà il vincitore. Nei giorni indietro l’ex mezzo busto della Rai ha fatto parlare non poco di sé svelando di essere pronto al matrimonio con Mimma. Nel dettaglio raccontava di volere per sé come testimoni Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, mentre per Mimma si è pensato ad Alfonso Signorini, che le sarebbe stato vicino dandole tanti consigli durante l’esperienza di Attilio Romita al GF Vip.



La presenza di Attilio Romita al GF Vip 7 è stata tutt’altro che semplice come spiegato a Nuovo Tv, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Mia figlia non voleva vedermi al GF Vip. Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo, mi aveva detto, ed aveva ragione. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma”.

E ancora: “Sono arrivato nella Casa da sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio. Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà”. Difficoltà che è sicuro supererà Oriana Marzoli che, per Attilio Romita merita di vincere il GF Vip 7.



Intervistato da Novella 2000 ha rivelato di tifare per Oriana Marzoli: “Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa. Ho sempre considerato Antonella la mia migliore amica. Ha perso punti a causa del suo andirivieni con Donnamaria. Prima si amano e dopo due ore si fanno la guerra. Queste cose non mi piacciono”.



Poi Attilio ha parlato del rapporto con Sarah Altobello: “Impossibile. Anche perché la mia compagna Mimma già mi ha perdonato una volta e siamo in fase di recupero. Mimma è stata attaccata molto sui social e ci è rimasta male […] Per me il Gf Vip è stata un’esperienza che resterà indelebile. Non me ne pento nemmeno un po’”.