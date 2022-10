GF Vip 7, dopo le difficoltà di lunedì sera anche la sesta puntata ha regalato colpi di scena e grosse emozioni ma non dal punto di vista degli ascolti. Giovedì 6 ottobre Alfonso Signorini è ripartito dal caso Marco Bellavia e letto ai vipponi una lunga lettera dell’ormai ex coinquilino.

Lacrime, poi, con le sorprese delle mamme per George Ciul ed Elenoire Ferruzzi, mentre totalmente inaspettata è stata la ‘cacciata’ dallo studio di Sara Manfuso. Quest’ultima ha lasciato il GF Vip 7 mercoledì pomeriggio ma in diretta ha fatto rivelazioni pesanti scagliandosi contro Signorini e la produzione. Il conduttore è esploso: “Vai pure fuori da questo studio arrivederci, puoi accomodarti”.

GF Vip 7 ascolti, i dati della sesta puntata

La sesta puntata si è poi conclusa con una nomination di gruppo. Ma parliamo di ascolti. Se lunedì scorso Signorini ha festeggiato il record stagionale, venerdì mattina è arrivata la notizia di un ‘crollo’. Ha infatti totalizzato 2.761.000 spettatori pari al 21,3% di share mentre su Rai Uno la fiction Imma Taratanni ha registrato 4.328.000 telespettatori pari al 23,9% di share.

Nel dettaglio, la prima diretta GF Vip 7 aveva registrato 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share, la seconda 2.266.000 pari al 19,50% di share, la terza 2.446.000 e il 17,84% di share e la quarta 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share. La quinta ha segnato il record stagionale con 3.313.000 spettatori e il 25,09% di share. Crollo per la sesta con 2.761.000 telespettatori pari al 21,3% di share, come dicevamo.

Non solo GF Vip 7 e Imma Tatarani, di seguito i dati di ascolto delle altre trasmissioni in onda. Su Rai 2 TG2 Post, 445.000 spettatori (2.2% di share); su Rai 3 Flesh & Blood, 463.000 spettatori (2.4% di share), su Rete 4: Dritto e Rovescio, 979.000 spettatori (6.8% share), su Italia 1 Red Sparrow, 1.085.000 spettatori (6.4% share), su La7 Piazzapulita, 703.000 spettatori (4.8% share), Tv8 Hearts-Fiorentina: 853.000 spettatori (4.3% di share) e infine su Nove Only Fun – Comico show, 462.000 spettatori (2.5% share).