GF Vip 7, Antonino Spinalbese sotto i riflettori: l’ex compagno di Belen Rodriguez si è lascito andare a una serie di confessioni sulla showgirl argentina e sulla figlia Luna Marì. Antonino ha raccontato di come avrebbe voluto ben altro dalla sua vita affettiva. “Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta”.



“Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro. Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco”.

Leggi anche: “Lascia il GF Vip”. Wilma Goich, retroscena su Antonino Spinalbese: ha capito tutto





GF Vip 7, Antonino Spinalbese: per Luna Marì spende una fortuna



“Invece da quel punto di vista è andata diversamente. Nella mia testa però mi immaginavo già una figlia femmina. Quando adesso sto con mia figlia penso ‘ok sono arrivato ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me”. Poi la rivelazione sulla figlia.



“Quando vesto la bimba è come se vestissi me. Io per lei faccio gli outfit pazzeschi. Mamma mia quei vestitini che belli. Quando vedi tutti quei vestiti bellissimi. Poi dici in negozio ‘quant’è?’ e ti dicono ‘1250 Euro’. Ma come? Poi li butti dopo tre settimane. Io spendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda sono sincero. Anzi curo più lei di me. Anche perché io ne ho pure troppi di vestiti”.



Su Antonino si era espressa nei giorni scorsi Wilma Goich: “Per me Antonino uscirà perché non sta bene, lo vedo spento, ma non è giusto perché non lo vedo bene, dovrebbe curarsi e stare con sua figlia”. Parole poi parzialmente rettificate: “Però se lui sta bene è giusto che stia qui, sia chiaro”. Una versione dei fatti che, in parte, è stata confermata anche da Daniele: anche lui sostiene che Antonino si sarebbe “spento” rispetto ai mesi precedenti.