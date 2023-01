GF Vip 7, Wilma Goich ne è sicura: Antonino Spinalbese dovrebbe lasciare la casa. Sono stati giorni complessi questi per l’ex compagno di Belen Rodriguez, al centro di una lite con Luca Onestini. Il motivo? Ha avuto da ridire sul comportamento con Nikita Pelizon tenuto dall’ex Uomini e Donne: “Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco”.



E non era finita qui: Antonino Spinalbese aveva rincarato la dose. Parlando con gli altri vipponi non gli ha risparmiato critiche pesanti definendolo “cog***e”. “È un buffone e basta. Si capisce da come si veste, come si muove e come si siede”. Un clima, quindi, tutt’altro che sereno. Così mentre Wilma individua i motivi per il quale dovrebbe lasciare il GF Vip.

GF Vip 7, le parole di Wilma Goich su Antonino Spinalbese



Spiega Wilma: “”Per me Antonino uscirà perché non sta bene, lo vedo spento, ma non è giusto perché non lo vedo bene, dovrebbe curarsi e stare con sua figlia”. Parole poi parzialmente rettificate: “Però se lui sta bene è giusto che stia qui, sia chiaro”. Una versione dei fatti che, in parte, è stata confermata anche da Daniele: anche lui sostiene che Antonino si sarebbe “spento” rispetto ai mesi precedenti.



Neppure per Wilma i giorni passati sono stati comunque facili. Il confronto con Patrizia Rossetti è stato particolarmente duro. “Vengo qui da amica, non pensavo di farmi degli amici al Grande Fratello Vip, e invece in certi momenti ho pensato di averla trovata. Non mi aspettavo che andassi a dire certe sciocchezze su di me agli altri ragazzi. Non gli hai dato la possibilità di capirmi, se avevi dei problemi con me ne parlavi, devo dire fra me e te se io brontolavo, tu non ne facevi a meno”.



“Sentire dire certe cose quando potevi venire da me a dirmi che certe cose che avevo fatto non ti erano piaciute. A te piace il poker abbiamo giocato anche qui, nel poker si bluffa, anche qui si bluffa, me nel poker all’avversario bisogna portare lealtà e rispetto”. Wilma Goich aveva risposto dicendo: “Non è facile parlare con te, tu hai un modo di incazzarti che io non ho. Due cose mi sono rimaste impresse “spero che esca e vada a cagare”.