GF Vip 7, momento turbolento dopo la puntata: Antonino Spinalbese prepara il piano per eliminare Oriana Marzoli; in nomination infatti sono finiti loro due insieme a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Durante la puntata che ha portato all’uscita di Attilio Romita i fari erano stati puntati sul confronto tra il giornalista e la mamma di Edoardo Tavassi. “Io sono venuta qui a parlare con lei non come mamma di Tavassi, ma perché molte persone sono rimaste indignate dalla sue parole, forse si dimentica in che contesto si trova”, ha detto.



E ancora: “Parole come associazione mafiosa, cosca che decide morti ammazzati, squadristi, sono affermazioni gravissime, Lei cosa ha scelto di mostrare in questo GF? Un Attilio rancoroso, astioso, che se la prende con dei ragazzi per voler portare un po’ di buon umore e additarli come squadristi accusandoli di essersi messi d’accordo per delle nomination? Non le abbiamo sentito dire una parola di scuse, questa è la cosa grave”.

Leggi anche: “Mi dispiace tanto, devi abbandonare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini disperato





GF Vip 7, il piano di Antonino Spinalbese per eliminare Oriana Marzoli



Il confronto si era poi risolto in maniera civile con l’attenzione che si è spostata su Antonino che ha spiegato il suo piano. “Se sarò il preferito farò il balletto. Se nominerò lei? Non so se nomino Oriana. Adesso devo usare anche io un po’ di… ragionano tutti e adesso lo faccio anche io. Perché pensate a quando sono andati per puro caso in nomination Oriana, Nikita e George. Se io nomino Nikita, poi mezza casa manda Oriana, quindi…”.



Quando si è accorto che le telecamere erano puntate su di lui Spinalbese ha smesso di parlare e – senza rispondere a Davide – se n’è andato in giardino facendo cenno di ‘no’ con la testa. Tantissimi i commenti sui social: “Antonino è un vigliacco, ha aspettato la notte per mettere in atto il suo piano”. E ancora: “Quello che state facendo ad Oriana é deplorevole!!! Dipingerla costantemente in questo modo denigrante!!”.



“Avete trattato la sua storia a tarallucci e vino, mai una clip positiva, mai un sostegno per il sessismo subito, derisa persino nei suoi momenti profondi, affossata in ogni puntata, fatta passare addirittura per la terza in comoda in una casa in cui vive da oltre 100 dove nel bene e nel male é sempre stata la protagonista. RIDICOLI”.