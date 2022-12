GF Vip 7, qualcosa si muove nella casa tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. È successo dopo l’aereo fatto volare sopra la Casa per la coppia. “A. O. Che siano rose”, recitava lo striscione che ha svolazzato sopra la Casa di Cinecittà. Nelle scorse puntate Antonino era stato duramente contestato dai fan per il modo di comportarsi con Oriana. “Mamma mia che schifo sto teatrino… tra Antonino ed Alfonso uno peggio dell’altro… Sonia pessima proprio, empatia zero…. IMBARAZZANTE! TUTTO IMBARAZZANTE! Non sono una fan di Oriana, ma ridicolizzarla in questo modo sinceramente anche no”.



E ancora: “Oriana ha ragione! Chi non si sentirebbe preso per il culo al suo posto? Antonino non solo ridicolo a mostrarsi adesso tutto da preso da Ginevra, ma anche insensibile nei confronti di Oriana, dai. Comportarsi così quando fino a due giorni fa dichiarava di essere coinvolto da quest’ultima. È stato proprio scorretto, menefreghista e irrispettoso”.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese ci ripensa su Oriana Marzoli?



Qualcosa però potrebbe cambiare. Oriana, in confessionale, ha esternato la sua gioia nel vedere che anche altre persone hanno notato il loro legame: “Mi fa molto felice sapere che quello che ho vissuto io con lui si è visto e che l’hanno vissuto tutti come l’ho vissuto io, che non mi stavo facendo dei film. Ieri mi aveva detto: io non ce la faccio a resistere con te perché mi piaci troppo esteticamente. Mi piacerebbe allontanarmi, ma lo vedo tutti i giorni. Proverò a farlo, per me”.



Poi ha parlato Antonino. “Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Siccome non voglio far stare male l’altra parte, mi trovo a misurare le parole, proprio per non farla star male. Guarda, vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà, così non ho ansie. Poi, comunque, vedendola qui tutto il giorn0”.



E ancora: C’è sicuramente un’attrazione fisica, ma anche una sorta di dispiacere nel vederla che roncola, che mi osserva, che mi guarda…”. Insomma, la storia sembra tutt’altro che chiusa. Già durante la diretta di sabato qualcosa potrebbe uscire fuori. Staremo a vedere.