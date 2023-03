Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è parsa furibonda, infatti ha protestato vivacemente contro la regia perché stufa di quanto è costretta a vedere. Una presa di posizione durissima, a poche ore dalla puntata in diretta di giovedì 9 marzo, che decreterà un nuovo eliminato. Ma per lei è un momento difficile in generale, anche perché è stata costretta a subirsi un discorso di Edoardo Donnamaria che l’ha fatta arrabbiare non poco. Hanno opinioni diverse su un argomento importantissimo: la futura convivenza.

Entrando nello specifico di quanto successo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, lei ha affermato: “Se devo lavorare a Milano e vivere a Milano e il mio fidanzato in un’altra città, non è che io non lavoro“. Ma Donnamaria la pensa esattamente in maniera diversa: “Per me invece non c’è nulla da discutere, una volta che siamo usciti di qui o si va a vivere insieme oppure ognuno se ne va per la sua strada, al massimo uno o due mesi. Se non si trova il modo di fare in questo modo, significa che non c’è interesse”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contro la regia

Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi si è scagliata duramente contro gli autori del programma di Canale 5, alla luce di quanto saputo dall’esterno del reality show. Infatti, una persona ha urlato a gran voce rivolgendosi ad Edoardo Tavassi e alcuni pensano che sia stata Nicole Murgia. Questa voce ha detto: “Edoardo, eri secondo al televoto”, in riferimento alla classifica che avrebbe portato alla finale. In prima posizione c’era Oriana Marzoli, che ha già la certezza di giocarsi tutto fino all’ultima serata.

Parlando con la finalista Oriana Marzoli, Antonella è parsa molto indispettita e se l’è presa con la produzione della trasmissione: “Se era secondo, era più logico che venisse lui con te in studio alla fine. Non ha senso che mi usano sempre per lo studio, mi illudono e mi creano delle aspettative. Non ero nemmeno nei primi finalisti”. A quel punto ha reagito anche il mondo social, infatti su Twitter le hanno dato ragione quasi tutti, non condividendo questa scelta operata dalla regia e da Alfonso Signorini.

Non sappiamo se Signorini in diretta risponderà a queste accuse di Antonella, che ha quindi criticato duramente l’operato della produzione. Quest’ultima sfrutterebbe la sua immagine procurandole però dei danni psicologici. E ora lei è stanca di subire questo trattamento.