Momento difficile al GF Vip 7 per Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore ha fatto una confidenza tra le lacrime, infatti si è accorta che qualcosa non va più nel verso giusto e ha tirato in ballo anche Edoardo Donnamaria. Ormai c’è una situazione che non le sta piacendo più, visto che si tratta di episodi che non le stanno facendo vivere un periodo felice. Ne ha parlato faccia a faccia con Davide Donadei e Attilio Romita, che sarebbero anche loro vittime di questa strategia che sarebbe stata messa su da altri vipponi.

Fuori dal GF Vip 7 non si sta facendo altro che parlare di Antonella Fiordelisi e di queste dichiarazioni, che rischiano di creare un caso. Intanto, nelle ultime ore diversi telespettatori attraverso il magazine Chi hanno criticato “lo squallore dei personaggi” e la mancata pulizia nella casa. Signorini è intervenuto, paventando la possibilità che siano assunti dei provvedimenti contro i gieffini, se non dovessero cambiare registro. Non è da escludere infatti una riduzione del budget della loro spesa settimanale.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo quella scoperta

Tutto è successo nella casa del GF Vip 7, quando Antonella Fiordelisi ha fatto una proposta agli altri compagni di avventura. Come spiegato dal sito Ultimenotizieflash, lei aveva chiesto ai coinquilini di fare un gioco tutti insieme ricevendo una risposta negativa. Ma ciò che ha visto successivamente l’ha fatta demotivare notevolmente e ormai si è resa conto che potrebbe essere in atto una sorta di esclusione di alcuni gieffini. Tra questi, appunto lei e i compagni Attilio e Donadei.

In seguito gli altri vipponi, compreso Donnamaria, hanno invece fatto un altro gioco mettendo da parte Antonella, Romita e Davide. E lei si è sfogata con questi ultimi due: “Ha ragione Attilio, chiamano sempre gli stessi e hanno il loro gruppo. Loro non godono perché si è salvata una del loro gruppo, ma sono contenti per quella che è uscita. Sempre a fare il branco, fanno un gioco e non mi chiamano e non chiamano neanche voi. Non hanno chiamato né te né Davide. Però loro sono delle brave persone, non sono il branco e noi diciamo solo delle cretinate”.

Quindi, secondo Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si sarebbe ormai fatto trascinare dagli altri e farebbe parte di questa sorta di branco creato nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico però non ha un giudizio unanime: alcuni telespettatori sono d’accordo con lei, altri la accusano di vittimismo.