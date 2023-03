Nella puntata di lunedì 20 marzo, ad uscire dal GF Vip 7 è stata proprio Antonella Fiordelisi, protagonista indiscussa di questa edizione del programma. Nel corso delle puntate si è infatti parlato tantissimo di lei, spesso messa al centro di dinamiche con altri vipponi, ma in particolare con Edoardo Donnamaria, con il quale ha creato una relazione all’interno della casa che al momento dura anche fuori.

Dopo la squalifica avvenuta da parte del GF Vip 7 di Edoardo Donnamaria e l’arrivo in finale di Micol Incorvaia, principale nemica all’interno della casa di Antonella Fiordelisi, l’influencer salernitana ha avuto un crollo. Dopo aver visto più volte Antonella in lacrime durante le dirette, lo staff della ragazza ha deciso di chiedere ai follower di smettere di votarla per farla uscire dal programma. In seguito anche la madre di Antonella ha deciso di parlare, scrivendo una lettera rivolta a Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e il gesto social contro la madre

Nella lettera, la mamma di Antonella Fiordelisi, spiega che i continui attacchi da parte degli altri vipponi hanno fatto nascere un grande astio social nei confronti della figlia. Questi continui attacchi, dentro e fuori al GF Vip 7, hanno portato la vippona ad essere in una brutta condizione psico-fisica. Sua madre aggiunge: “Spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere e sperare che non venga trattenuta nella casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti”.

Alfonso Signorini, durante la puntata del 20 marzo ed in seguito alla sua eliminazione, ha mostrato ad Antonella Fiordelisi tali parole della madre, la quale ha invitato tutti i suoi follower a smettere di votarla per farla rimanere all’interno del GF Vip 7. L’ex gieffina si è subito mostrata infastidita da questa intromissione da parte della famiglia nel suo percorso all’interno del programma e, adesso che è uscita dalla casa, ha cancellato il post Instagram contenente proprio questa lettera.

Questo può essere interpretato come un chiaro messaggio di disaccordo da parte di Antonella nei confronti del gesto fatto dallo staff e dalla madre. Nonostante questo, la Fiordelisi sembra essere molto felice e spensierata da quando è uscita dalla casa del GF Vip, assieme ad Edoardo Donnamaria.