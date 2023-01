Clamoroso episodio al GF Vip 7: Antonella Fiordelisi ha tirato un pugno ad una concorrente, ma poi si è capito subito cosa fosse realmente successo. Tutto è accaduto davanti ad altri vipponi, che erano riuniti per giocare insieme. Ovviamente i telespettatori non si sono persi l’occasione e, quando hanno assistito a tutto questo durante la diretta H24 di Mediaset Extra, hanno pubblicato il breve video su Twitter. Sono apparsi diversi commenti degli internauti, che sono rimasti colpiti dalle immagini.

Una situazione paradossale quella che ha avuto luogo nella casa del GF Vip 7, con Antonella Fiordelisi che ha sferrato questo pugno a sorpresa alla concorrente. A proposito della gieffina in questione, Soleil Sorge l’ha criticata alcuni giorni fa: “Antonella Fiordelisi che dice ‘dopo la vittoria al televoto al GF Vip’, sì grazie al padre, oops no, oddio scusate, non l’ho detto. Comunque torniamo a noi, ‘Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice: ‘Soleil Sorge teme che le rubi il posto?’ Ok, questa notizia nemmeno la commento”.

Leggi anche: “Attenta, se mi inc***”. Edoardo Donnamaria minaccia la Salemi: video boom. E lei scatena il panico





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi sferra pugno a concorrente

Nessuno riusciva a credere ai suoi occhi, ma al GF Vip 7 abbiamo davvero assistito ad un momento ‘choc’ con Antonella Fiordelisi protagonista di questo pugno, che ha colpito una concorrente del reality show di Canale 5. Il filmato, della durata di appena sei secondi, è però diventato virale in pochissime ore. Immediata c’è stata la reazione dell’ex di Francesco Chiofalo, che ha tentato di rimediare a quel suo comportamento. Possiamo comunque subito anticiparvi che non c’è stata volontarietà nel suo gesto.

Ad essere stata colpita da Antonella Fiordelisi è stata la coinquilina Nikita Pelizon. La prima stava festeggiando una vittoria ad un gioco, quando si è girata e ha centrato in faccia la ragazza. Ovviamente non si è trattato di un atto deliberato, infatti Antonella ha chiesto subito scusa alla compagna di avventura abbracciandola. Anche la Pelizon non ha reagito comunque malamente, infatti ha riso capendo che lo ha fatto inavvertitamente. E gli utenti hanno subito commentato l’episodio.

Chi ha postato il video ha scritto: “Brutto colpo per Nikita. Che botta!”, mentre altri hanno chiesto chi fosse stata a tirarle il pugno ed è uscito fuori il nome di Antonella. Per fortuna siamo in presenza di qualcosa di inaspettato, che non è ovviamente sfociato in un litigio.