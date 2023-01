Edoardo Donnamaria chiama, Giulia Salemi risponde. Anche se non possono essere fisicamente vicini (lui è nella casa del GF Vip, lei fa l’opinionista in studio) i due hanno dato vita a un botta e risposta che sta facendo sorridere i fan. Il tutto è nato mentre il volto di Forum e Antonella Fiordelisi stavano parlando: non è un momento facile per la coppia che da qualche settimana vive una relazione sulle montagne russe: si lasciano e si riavvicinano in un attimo. Donnamaria è stanco di alcuni atteggiamenti della spadista, lei non accetta che il fidanzato le manchi di rispetto.

Tuttavia in un momento di calma tra loro due è nata la provocazione simpatica nei confronti di Giulia Salemi (ex concorrente del GF Vip, che attualmente è in studio e misura il termometro dei social riguardo ai vari protagonisti della casa. Proprio per questo motivo Edoardo Donnamaria ha voluto lanciare un messaggio all’influencer: “Stai attenta Salemi, attenta che qua è n’attimo che uno sbrocca. Poi se mi incazzo e bevo un pochettino le cose non me le tengo più” ha detto ridendo e scatenando le risate di Fiordelisi: “Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio… alla polizia” ha chiosato Edoardo, mentre Antonella lo prendeva in giro e difendeva Giulia Salemi.

GF Vip, Edoardo Donnamaria provoca Giulia Salemi

Sempre scherzando la spadista ha accusato il fidanzato di essere geloso perché i fan della ship tra i due sono più dalla sua parte e i tweet letti in trasmissione da Giulia Salemi lo dimostrerebbero: “Mamma mia quanto rosichi. Tanto la Salemi è dalla mia parte, è inutile. È geloso che i Donnalisi sono dalla mia parte. Lascia stare a Giulia”. A questo punto un fan ha postato sui social questo video che – come è facile immaginare – è diventato virale ed è stato visto anche da Giulia Salemi.

L’opinionista lo ha intercettato su Twitter e con senso dell’umorismo ha voluto rispondere per le rime, ma presumibilmente mantenendo il tono scherzoso, che si vedeva nel video: “Sto tremando tutta EdoBau” ha scritto Salemi in risposta al tweet sotto il quale molti fan sia della coppia e di Salemi stanno commentando. In molti hanno apprezzato il commento di Giulia altri hanno fatto notare che Edoardo stava semplicemente scherzando e che anche a lei, in passato, hanno fatto presente che il suo fidanzato avesse lo stesso appellativo e non ne fosse affatto contenta.

Per molti sostenitori della discussa coppia è stata una caduta di stile evitabile, soprattutto perché ritengono che Edoardo stesse scherzando. Per tuti quelli che invece proprio non tollerano più Antonella e il compagno, è stato il miglior modo di replicare all’ennesima uscita non troppo apprezzata. Insomma è possibile che questo scontro possa proseguire anche in puntata e Giulia Salemi possa esprimersi sui Donnalisi e su quello che succede tra loro.