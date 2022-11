“Malata e ossessiva”. Antonella fuori di sé al GF Vip: il crollo notturno con uno sconcertato Edoardo

Gli ultimi ingressi nella Casa del GF Vip hanno scatenato la gelosia di Antonella Fiordelisi. Fatta eccezione per Sarah Altobello, la concorrente non apprezzerebbe affatto le altre due nuove gieffine, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. L’astio nascerebbe per la gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria: la prima è l’ex, la seconda avrebbe già tentato di farli dividere. Tutto è iniziato quando Oriana Marzoli si è avvicinata all’ex volto di Forum e gli avrebbe consigliato di pensare al suo percorso da solo, senza concentrarsi troppo sulla sua nuova fidanzata conosciuta nel reality.

Edoardo Donnamaria ha raccontato tutto ad Antonella Fiordelisi, la cui risposta è stata stizzita: “Già mi sta sulle p***e questa, mamma mia. La accoglierò per bene in questa Casa. Ma chi è questa che arriva? Mo’ sono arrivate già vogliono fare le opinioniste. Tu fai le tue cose, ci penso io a lei”. Insomma una situazione che ha scatenato una reazione gelosa fuori controllo da parte dell’ex spadista che nella notte si è nuovamente riavvicinata a Edoardo Donnamaria cercando di farsi perdonare, mentre lui non ha gradito gli atteggiamenti irascibili della ragazza.

GF Vip 7 Antonella Fiordelisi gelosa di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non riesce a dormire e avrebbe voluto che ci fosse Edoardo Donnamaria accanto a lei. Così decide di affrontare di pancia l’argomento e, tirandolo sotto al piumone nel tentativo di non farsi raggiungere da telecamere e microfoni gli dice: “Parliamo ora, non domani, altrimenti non dormo. Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te, per questo volevo evitare il tutto dall’inizio”.

Edoardo Donnamaria appare distante. “Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo. Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”.

A: “Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, mi fai impazzire. Io sono più gelosa di te alla fine comunque. Tu sei il più bello del mondo, il più unico e io sono gelosa di te, non me lo aspettavo” #donnalisi #GFVIP pic.twitter.com/is2PedxS9c — Francesca • Peter Pan ✨ (@francym97_) November 5, 2022

Il rapporto tra i due vipponi è cambiato negli ultimi giorni: mentre prima era lui a cercarla e lei a farsi desiderare, adesso l’ingresso di nuovi concorrenti l’ha mandata nel pallone e ha creato nuove dinamiche. Antonella Fiordelisi è apparsa infastidita dalla presenza di Micol Incorvaia (ex di Donnamaria) e di Oriana Marzoli, influencer venezuelana particolarmente eccentrica nel mostrare il proprio corpo. Nelle ultime ore è diventata virale la risposta piccata di lei, quando Antonella Fiordelisi, infastidita, le ha chiesto di non fare ginnastica davanti a tutti in costume da bagno: “Mi alleno come c***o mi pare”.