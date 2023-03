GF Vip 7, per Antonella Fiordelisi è un momento no; dopo la minaccia di lasciare il gioco ieri sera, stamani è arrivata una nuova frecciata da parte dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Prima però c’era stata la lettera della mamma di lei a Pier Silvio Berlusconi in cui scriveva di essere “preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari”.



“Detto ciò, le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia)”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: attaccata da Gianluca Benincasa



Parole di una mamma preoccupata che stonano con quelle pronunciate da Gianluca Benincasa che attaccano senza mezzi termini la famiglia di Antonella Fiordelisi ieri, per altro, intervenuta sulle dinamiche del GF Vip 7. Scrive Benincasa: “Ho notato davvero un pianto non indifferente – ha scritto riferendosi ad Antonella – Quello di quando perdi una partita in cui stai dando il massimo, in cui ti sei allenata per anni, dove credi che l’unica cosa che conta è vincere a qualsiasi costo… si ho notato il pianto”.



“Cosa però che non c’è stato per gli affetti, per gli amori costruiti, per momenti di (finto) sconforto e per amici che mancano. Sono convinto però che quando saprai che gli stessi che ti hanno rovinato l’immagine, hanno il tuo stesso sangue, allora piangerai dentro di te in maniera sana, e sarà qualcosa che non avresti mai potuto immaginare.”



“Ti domanderai PERCHÉ è successo tutto questo. Mentre ti porteranno a firmare una denuncia già preparata della mamy contro di me. Li ti troverai a fare i conti con la realtà, a fare la GRANDE, ma non contro di me, ma con te stessa. Benvenuta sarai nel mondo delle responsabilità, quello in cui prendere alcune decisioni, potrebbero portarti a delle conseguenze molto forti che nessuno potrebbe mai immaginare”.