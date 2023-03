Micol Incorvaia, come ha fatto a vincere il televoto. Al GF Vip 7 tanta attesa in vista del grande finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale. Ma l’ultimo televoto che ha fatto volare Micol dritta tra i finalisti, anche non poche polemiche e delusioni, esplicitamente espresse da Antonella Fiordelisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” ha commentato a tal proposito la gieffina.

Micol Incorvaia in finale al GF Vip 7, ecco come ha fatto a ‘vincere’ il televoto. Il gioco è ancora aperto tra i concorrenti, ma la sorella di Clizia può comunque tirare un sospiro di sollievo. Finisce tra i finalisti del reality mandando letteralmente in tilt Antonella Fiordelisi: “Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare”, sono state le reazioni a caldo di Fiordelisi in confessionale.

Micol Incorvaia in finale al GF Vip 7: ecco come ha fatto a vincere il televoto

Dal canto suo Micol si qualifica come seconda finalista del Grande Fratello Vip dopo Oriana Marzoli, lasciando in panchina persino Nikita Pelizon. Dopo i risultati del televoto, in merito a questo sono intervenuti anche Matteo Diamante e Martina Nasoni che hanno detto la loro così come ha fatto Giulia Salemi. L’ex gieffina sembra avere le idee molto chiare e le ha dette: “Questa è un’analisi anche di gruppi. Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per la Incorvaia si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”.

Una riflessione puntuale da parte di chi l’esperienza del reality show l’ha vissuta sulla propria pelle. Antonella Fiordelisi non poteva che manifestare tutto il suo rammarico e, per chi se lo fosse perso, ecco il suo sfogo dopo aver appreso la realtà parlando con Nikita e Andrea Maestrelli: “Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta“, ha spiegato Antonella Fiordelisi ai suoi coinquilini.

Contento per Micol..xò mi viene da dire “IMPOSSIBILE”..guardate la nostra faccia😅 credo che per la maggior parte di voi sia stata la stessa cosa…

Adesso ve lo scrivo: Nikita viene incastrata da Onestini, perde consensi e ciao ciao 👋 fine della storia,stasera esco!#gfvip pic.twitter.com/Ve7mUfkaf1 — Matteo Diamante (@matteodiamante) March 16, 2023

“Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”. Tanto stress per la Fiordelisi e anche molta delusione. Sulla questione non poteva che intervenire anche il papà della gieffina. Il signor Stefano ha detto la sua via Instagram, lanciando il suo appello ai fan, ovvero quello di non votarla “perché abbiamo da completare cose importanti” e soprattutto “per la salute di Antonella“.