L’ultima puntata del GF Vip 7 ha messo a dura prova la tenuta di Antonella Fiordelisi, la fidanzata di Edoardo Donnamaria è letteralmente esplosa. Confidandosi con Nikita Pelizon ha raccontato tutta la sua amarezza dopo la decisione del pubblico. Tutto è accaduto dopo la puntata ovvero quando Alfonso Signorini ha reso noti i risulati del televoto. Percentuali di voto molto alte per Oriana Marzoli che le hanno fatto aggiudicare il primo posto nella classifica delle preferenze.



“Questo perché io e lei siamo troppo vere. Quello è il vero problema. Tanto va avanti chi fa le trashate”, ha aggiunto ancora Antonella lanciando una frecciatina al vetriolo nei confronti di Oriana Marzoli, che ad oggi continua ad essere la super-favorita al televoto del reality show, supportata dai fan che vogliono vederla arrivare alla finalissima”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi delusa dal voto dei fan



Intanto fioccano le critiche dopo l’ennesima immunità garantita da Sonia Bruganelli a Antonella. “Che schifo… una vergogna… quando il televoto è per il preferito Sonia come preferito vota qualcuno, se il televoto è per eliminazione Sonia vota sempre è solo Tontonella anche BASTA Sonia sono 5 mesi che la salvi penso che sia arrivato il momento di finirla con questa falsa…. Vergogna”.



E ancora: “Signorini dimostraci che si può non parlare di questi due invertebrati nella prossima puntata. Così smettono di fare commediole da quattro soldi e forse si va avanti? Le clip si danno a chi ha valore, merita ed è vip! Non a due inutilità che da 5 mesi si offendono pesantemente e non fanno nulla in casa oltre a mangiare come maiali. Direi che rispetto ed educazione non fanno parte della loro vita. Li evitiamo?”.



Sonia che aveva bersagliato Edoardo Donnamaria, “In realtà ultimamente sei tu che scleri per delle cose che hanno pochissimo senso e poi ti stupisci che lei abbia voglia di ballare, da donna è pesante aver paura di respirare, è brutto”. Il romano ha subito precisato: “Le cose diventano pesanti insieme”. Tuttavia per Sonia certi comportamenti restano imperdonabili per una relazione sana.