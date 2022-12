GF Vip 7, nella casa sono entrati due nuovo concorrenti: si tratta di Andrea Maestrelli e Dana Saber. Due ingressi anticipati dagli spoiler che Alfonso Signorini ha voluto per movimentare la Casa e rimescolare le carte. I primi effetti già si stanno mostrando, Maestrelli ha infatti dichiarato di avere avuto una storia con Nicole Murgia, attuale concorrente del GF Vip 7. “Siamo stati insieme due mesi questa estate”, ha confessato l’attrice. Parole che hanno subito acceso l’interesse di Alfonso Signorini che subito voluto saperne di più e ha provato a capire il motivo per il quale la loro frequentazione non fosse continuata.

A rispondere questa volta è stato il modello: “Ci siamo conosciuti, abbiamo capito presto che per carattere non eravamo compatibili”. “Litigavamo spesso”, ha poi aggiunto Murgia. Ma non è questa l’unica bomba che riguarda Maestrelli. Il modello 24enne e porta un cognome leggendario per il mondo del calcio: è nipote di Tommaso, ex allenatore della Lazio che nel 1974 portò allo storico successo dello Scudetto.

GF Vip 7, Andrea Maestrelli è nipote di Marco Materazzi

Mentre il nonno materno è Giuseppe Materazzi, anche lui ex allenatore della Lazio e padre di Marco, campione del mondo dell’Italia che gli fa anche da procuratore. Si perché Andrea è un calciatore: dopo le giovanili in Umbria, prima con il Perugia e poi con la Ternana, ha esordito tra i professionisti nel 2017 con l’Arzachena. Poi ha indossato le maglie di Bisceglie, Arezzo, Monopoli e Lucchese.

Il suo ultimo contratto risale alla stagione 2021-2022, durante la quale ha giocato nove partite con il Potenza mentre ora è svincolato ma sogna di tornare al calcio giocato. “Zio è stato un modello d’infanzia e fare la sua carriera sarebbe molto bello, ma questo è scontato. Lui si è trovato la sua strada da solo ed è quello che voglio fare anche io”, ha detto Andrea qualche tempo fa ai microfoni di gianlucadimarzio.com.

Andrea Maestrelli è entrato alla fine della puntata. “Sono un testardo di natura, permaloso e impulsivo” racconta nel video di presentazione che anticipa il suo ingresso nella Casa con tanto di smoking. “Entro nella casa da single un po’ per destino e un po’ per scelta mia”.