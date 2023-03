Si mette male per Edoardo Tavassi al GF Vip 7, infatti a poche settimane dalla fine del reality show e dalla proclamazione del vincitore, c’è una persona che ha deciso di smascherarlo in maniera definitiva. Attraverso un filmato postato in rete, un’ex volto del reality show lo ha attaccato frontalmente e lui ovviamente non sa ancora nulla. Difficile capire se la produzione lo informerà, anche se appare molto complicato. Sta di fatto che questo potrebbe incidere eventualmente anche sul suo percorso nella casa.

Intanto, prima di raccontarvi tutto su Edoardo Tavassi e ciò che è stato detto fuori dal GF Vip 7, è avvenuto un momento choc tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Parole che sono destinate a far scoppiare le polemiche: “Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff. Zero, l’hai detto te che senti le voci e vedi cose. Lo hai fatto anche con me”. Lei lo ha guardato incredulo e ha preferito non dire nulla, forse per evitare che potesse degenerare la situazione. Ma poi si è isolata dal resto del gruppo.

Edoardo Tavassi, fuori dal GF Vip 7 l’attacco durissimo: “Gioca sporco”

Contro Edoardo Tavassi l’ex protagonista del GF Vip 7 ha utilizzato parole molto forti: “Il Tavassone, esatto, esattamente lui. Per quanto mi riguarda, è una persona davvero terribile perché innanzitutto gioca così sporco dentro quella casa che veramente è troppo palese. Lui è molto interessato a dividere Antonella ed Edoardo (Donnamaria n.d.r.)”. E ha mostrato dei video inerenti il fratello di Guendalina, una sorta di prova di ciò che ha esternato nel corso della sua apparizione sul social network TikTok.

Tavassi diceva in questi video: “Ci sarà il litigio, ci sarà malumore e starà male lui. Starà male lei e e staranno male tutti, di riflesso. L’atmosfera in casa diventa tesa, volevi far passare Edoardo come uno che ti picchiava”. A criticare il fratello di Guendalina è stata Dana Saber, che ha aggiunto come riferito da Isa e Chia: “Avete capito bene? Visto che io prima di uscire dalla casa ero rimasta in buoni rapporti con Antonella, che è stata sempre lei a chiedere scusa e viceversa lui. Lui le voleva anche bene, ma non vede l’ora di dividere Edo da lei”.

Dana era totalmente fuori dalla testa, ha reso grande quest'edizione ma le va dato il merito di aver sgamato subito Tavassi e purtroppo ne ha pagato il prezzo ma lei deve sapere che non sarà mai dimenticata e la aspettiamo all'Isola dei Famosipic.twitter.com/DncEahHFx4 — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) March 4, 2023

E infine Dana ha detto ancora su Tavassi: “Appena succede un problema, lui è sempre pronto a manipolare Edo parlando male di lei alle sue spalle. Quindi dico: caro Tavassone, ma il coraggio'”. Se verrà a sapere tutti, siamo sicuri che Edoardo non si terrà niente dentro e lo scontro, seppur a distanza, potrebbe essere durissimo.