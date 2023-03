Clamorose rivelazioni al GF Vip 7 su Nikita Pelizon. Tutto è successo dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini e questo potrebbe forse chiarire un aspetto, che finora era rimasto avvolto dal mistero. In un precedente articolo vi abbiamo riferito che lei ha deciso di dormire in piscina, nei pressi della vasca, e per molte ore è stata ignorata dagli altri coinquilini. E ora è emerso che c’è stato un diverbio tra la modella e due concorrenti, con Luca Onestini che è stato colui che l’ha criticata più aspramente.

Un momento difficilissimo al GF Vip 7 per Nikita Pelizon, che ora dovrà reagire per affrontare al meglio questa fase conclusiva del programma. Intanto, è anche venuto fuori che lei dagli ultimi sondaggi è risultata essere la principale favorita a rimanere nella casa più spiata d’Italia. Nel prossimo appuntamento del 9 marzo, invece, potrebbe dire definitivamente addio Davide Donadei, che non è particolarmente apprezzato dal pubblico. Ma torniamo a Nikita e vediamo cosa è successo durante la notte.

Leggi anche: “È sparita Nikita”. Panico al GF Vip, tutti si accorgono del suo gesto ore dopo la puntata





GF Vip 7, clamorosa rivelazione su Nikita Pelizon da parte di Onestini

Ormai quasi tutti coloro che sono rimasti al GF Vip 7 non digerirebbero più la presenza di Nikita Pelizon, che nonostante tutto sta proseguendo la sua avventura televisiva. E alla fine potrebbe anche essere premiata dai telespettatori. Comunque entrando nei particolari dell’ultima vicenda, lei ha avuto un battibecco con Andrea Maestrelli alla presenza di altri concorrenti. E tra questi c’era pure Luca Onestini, che non ha perso molto tempo prima di mettersi in mezzo alla questione e di aggredire verbalmente la ragazza.

Quando è iniziata la lite tra Nikita e Luca, subito lui è passato all’attacco sferrando un durissimo colpo alla vippona. Infatti, ha svelato qualcosa che gli aveva confidato tempo fa. Parole che sono destinate a far scoppiare le polemiche: “Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff. Zero, l’hai detto te che senti le voci e vedi cose. Lo hai fatto anche con me”. Lei lo ha guardato incredulo e ha preferito non dire nulla, forse per evitare che potesse degenerare la situazione. Ma poi si è isolata dal resto del gruppo.

Queste alcune delle reazioni del popolo di Twitter sotto il video: “Ha parlato il pagliaccio”, “Nikita fa paura per come si inventa le cose”, “Parla lui che sa di aver detto e fatto cose, ma a differenza di Nikita è stato coperto dagli autori”, “Godete di queste cose, ma che umanità avete? Lei spera di avere solo un dialogo”.