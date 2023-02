Al GF Vip 7 puntata di grande intensità quella di ieri, lunedì 20 febbraio, dove non è mancato un botta e risposta tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. È successo tutto a inizio puntata, sotto gli occhi di Orietta Berti che non ha potuto non commentare. Più che il momento tra conduttore e opinionista però a tenere banco è stato, e sarà, il provvedimento preso nei confronti dei concorrenti ai quali è stata dimezzata la spesa per le prossime due settimane.



Una decisione che secondo i fan di Oriana colpisce in maniera indiscriminata anche chi, come la modella, questa situazione di disagio l’ha vissuta per tutta la settimana. “Benvenuti in quel magico luogo chiamato Italia, anno 2023, dove se una donna straniera, mentre partecipa a un reality trasmesso su una delle principali emittenti della Nazione, si sente dire: “Tornatene al tuo Paese”.

GF Vip 7, Alfonso Signorini: scherzo in diretta a Sonia Bruganelli



E ancora “Fai la pttana, anche troppo”, viene punita allo stesso modo di chi le ha rivolto quelle frasi. E anzi, viene anche cazziata e fatta passare per ubriacona. Fantastico. (Ma poi, Alfonso che se la prende con Ivana? Tutto bene?)”. Le critiche non si esauriscono qui: “Quindi alla fine quella che è passata da alcolizzata e mignotta è stata solo Oriana?”.

“Questo gf e proprio scandaloso spero che la sua famiglia vi faccia una bella denuncia e i fan degli #oriele cambiano canale, questo è quello che vi meritate”. Polemiche alle quali Signorini potrebbe dare presto una risposta, nel frattempo si è beccato uno ‘stron*o’ in diretta da Sonia Bruganelli. Il motivo? Poco prima di aprire il collegamento con la Casa Signorini ha fatto portare una crostata al centro dello studio per il compleanno della moglie di Bonolis.



Sonia però non ha preso bene la provocazione dell’amico e conduttore, che ha fatto piazzare una bella cifra tonda sulla torta: “Ma sei uno str*nzo”, gli ha gridato lei ridendo. Classe 1974 infatti, l’opinionista compie 49 anni il 20 gennaio 2023. “Stenderei un velo pietoso sulla modalità dei festeggiamenti”, ha spigato Sonia. “Sonia compie 48 anni, non 50”, commenta Orietta sbagliando ancora una volta. “Veramente sono 49”. Chi più ne ha più ne metta.