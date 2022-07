Brutte notizie per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Una serie di no per il conduttore televisivo, che sta avendo forse qualche difficoltà di troppo a organizzare il cast per la prossima edizione del reality show. Nomi ufficiali non ne sono stati fatti ancora, ma adesso è uscita fuori la notizia di ben sei papabili concorrenti che invece non metteranno piede nella Casa più spiata d’Italia. E non sono nomi da poco, visto che con la loro presenza avrebbero permesso di creare dinamiche interessanti.

Purtroppo però, per un motivo o per un altro, questi personaggi famosi non faranno parte del GF Vip 7 e Alfonso Signorini dovrà mettersi l’anima in pace. Intanto, si è venuto a sapere che il programma su Mediaset Infinity che si occupa di approfondimento in più sul Grande Fratello Vip, avrà due nuovi conduttori. Out Giulia Salemi la responsabilità del timone del programma è stata affidata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle. Ma torniamo alla notizia di prima.





GF Vip 7, brutte notizie per Alfonso Signorini: arrivano 6 no

Ebbene sì, il GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini anche quest’anno non vedrà la partecipazione di ben sei famosi, i cui nomi erano venuti fuori con una certa insistenza. Ad anticipare la notizia è stato TvBlog, che è sempre sul pezzo ed è quindi stato in grado di dire tutto su coloro che non hanno detto sì alla possibilità di immergersi in questa lunga esperienza televisiva. Nomi di un certo rilievo che avrebbero permesso di innalzare gli ascolti televisivi, ma il conduttore dovrà cercare altri personaggi.

Non saranno presenti al GF Vip 7 i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, reduci dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E per lui ci sarebbe un futuro nel programma LOL – Chi ride è fuori. TvBlog ha poi aggiunto che non ci sarà il ritorno della contessa Patrizia De Blanck e nemmeno la possibilità di ammirare l’emergente attore Artem Tkachuk, noto per essere uno dei protagonisti della serie tv Mare Fuori. E poi a dire di no ad Alfonso Signorini anche un ex calciatore e un fidanzato di una vip.

Infine, non ci saranno nella settima edizione del GF Vip nemmeno l’ex giocatore Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio Cannavaro, e il partner di Vera Gemma, Jeda. Questa la situazione legata alle risposte negative, non resta ora che aspettare le ufficialità dei nuovi concorrenti, che sicuramente avverranno già a partire dal prossimo mese di agosto.

