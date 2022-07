Vanno avanti i preparativi per il GF Vip 7 targato, ancora una volta, Alfonso Signorini. Nelle ultime ore è arrivata la conferma di un nuovo concorrente: il popolare ex conduttore di Colpo Grosso Umberto Smaila. A confermare il nome dello storico volto di Colpo Grosso, è stata Deianira Marzano tramite le storie su Instagram, dove lo ha dato per certezza: “Confermato Umberto Smaila #GFVIP7”. Un colpo niente male. Smaila è digiuno dall’esperienza dei reality ma farà parlare di sé. Così mentre il cast si allarga.



Tra i più probabili inquilini del GF Vip 7 ad oggi ci sono Chadia Rodriguez, l’ex di Belen Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e forse anche Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Niente da fare invece per Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, per Diego Armando Maradona Junior e per Jessica Notaro, la cui partecipazione è saltata o è stata smentita.





GF Vip 7, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge guide di GF Vip party



Intanto emergono nuovi dettagli sulla durata del programma che potrebbe durare 8 mesi ed iniziare più tardi. Il 19 settembre come partenza del GF Vip 7 sarebbe stato messo fortemente in discussioni per ragioni importanti. La data di inizio della trasmissione Mediaset potrebbe essere differente e il pubblico dovrebbe pazientare ancora un po’ prima di vedere all’opera i nuovi concorrenti. (Leggi anche Barbara D’Urso, per i 65 anni party in grande stile e pieno di vip. Ma non per tutti: le assenze si notano)



GF Vip News ha scritto sui social: “Premetto: ciò che sto per dirvi non è ufficiale ma da confermare. Ormai è di ieri la notizia che vede la partenza del programma il 19 settembre, come per altro confermato dallo stesso Alfonso a una pagina del GF. Però c’è da sottolineare che la data potrebbe subire un ulteriore slittamento, causa elezioni straordinarie del 25 settembre. Iniziare il 19 settembre significa per i concorrenti non poter andare a votare, causa anche le restrizioni che non permetterebbero un’uscita temporanea dalla Casa senza una quarantena preventiva”.



Se la data è in dubbio è sicuro il fatto che GF Vip party, il programma su Mediaset Infinity che si occupa di approfondimento in più sul Grande Fratello Vip, avrà due nuovi conduttori. Out Giulia Salemi la responsabilità del timone del programma è stata affidata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Ne vedremo delle belle.

